Výbuch v Polsku zabil dva lidi, mohlo jít o ruské rakety

Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli o život dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety. Polský premiér svolal na večer krizové zasedání národní bezpečnostní rady. Varšava zvažuje konzultace podle článku 4 smlouvy NATO, zvýší také pohotovost některých vojenských sil. Moskva zprávy odmítla jako provokaci.

Pentagon večer uvedl, že v tuto chvíli nemůže informace o raketách potvrdit. Portál gazeta.pl píše, že výbuch nastal v sušírně obilí v obci Przewodów v Lubelském vojvodství. Polská policie zatím neuvedla nic k tomu, co bylo jeho příčinou. Ruská armáda v úterý odpoledne na ukrajinské území vypálila desítky raket, zasáhly i cíle na západě země.

Rusko při nové vlně vzdušných útoků, podle Kyjeva nejrozsáhlejších od začátku války, vypálilo střely na města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Energetická situace je kritická, v Kyjevě si útoky vyžádaly nejméně jednu oběť, zasaženy byly dva obytné domy. Polovina odběratelů v metropoli je bez elektřiny, bez proudu je i řada dalších ukrajinských měst.

Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasně ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál ničit.



Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska.

Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

Fiala: Pokud se potvrdí dopad raket do Polska, půjde o ruskou eskalaci

Pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly rakety, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Na twitteru to dnes večer uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Také podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o eskalaci situace, i kdyby šlo o omyl. Řekla to Deníku N. Dopad raket do Polska považuje za prokázaný, informovali jí o něm náčelník českého Generálního štábu Karel Řehka i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že Česku nic podobného nejspíše nehrozí. Čeští politici vyjadřují Ukrajině i Polsku podporu.

„Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO,“ uvedl v reakci na události Fiala. „Zda šlo o omyl nebo schválnost a provokace se dozvíme brzy. Všechny strany se to nyní snaží teď rychle vyšetřit včetně zjištění toho, o jaký typ raket přesně šlo. Víc v tuhle chvíli říct nemohu,“ řekla Deníku N Černochová.

„Prezident Zelenský nabídl Rusku mírová jednání. Odpověď Kremlu? Masivní raketový útok, který vedle Ukrajiny dost možná zasáhl i Polsko,“ napsal na twitteru Rakušan. Ať už to bylo jakkoliv, Rusko podle něj o mír nestojí, ale chce válčit, ničit a vraždit. „České republice nic podobného nejspíše nehrozí, zcela bezpečně se ovšem budeme moci cítit teprve tehdy, až se Rusko stáhne z Ukrajiny. Stojíme za Ukrajinou. Stojíme za Polskem,“ dodal.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer považuje incident za těžkou zkoušku pro Polsko a všechny členské státy NATO. „Myslím na polské rodiny, které přišly o své blízké. Zločinný režim pálil ruské rakety nejen na civilisty na Ukrajině, ale také na území NATO, tedy Polska. Odsuzuji tento zločin,“ napsal na twitteru.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) událost označil za akt agrese na členskou zemi NATO. Je podle něj potřeba aktivovat minimálně článek 4, který hovoří o tom, že státy spolu budou konzultovat vždy, když podle názoru kteréhokoliv z nich bude ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. „Útok na člena NATO nelze zlehčovat. Čl. 5 Washingtonské deklarace dává možnost obrany a zavazuje. Jakákoli slabost a nejednota NATO by byla Ruskem zneužita a nemůžeme si ji dovolit,“ uvedl Ženíšek na twitteru.

Za nebezpečnou eskalaci ze strany Moskvy považují členské země NATO zprávy o tom, že ruské rakety dopadly na území Polska nedaleko hranice s Ukrajinou. Nejen polští spojenci v alianci, ale i předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřili Varšavě podporu. Estonsko dalo najevo, že je připraveno bránit každý centimetr území Severoatlantické aliance a radí se svými spojenci o jednotné a rázné reakci. Podobně se vyjádřil litevský prezident Gitanas Nauséda.

„Je to mimořádné závažný incident,“ řekl estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu. „NATO bude pochopitelně bránit každý centimetr svého území a Estonsko se drží svého závazku kolektivní obrany,“ uvedl. „Radíme se s našimi spojenci o jednotné a rázné reakci,“ dodal.

Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš na středu svolal mimořádnou schůzku vlády, aby od příslušných ministrů a dalších činitelů dostal informace o bezpečnostní situaci v regionu a aby země byla připravena na další kroky. „Lotyšsko a jeho spojenci v NATO jsou připraveni v jakékoliv situaci bránit své občany a území,“ řekl Kariňš.

„Jsem šokován zprávami o tom, že raketa nebo další munice zabíjela lidi na území Polska,“ napsal na twitteru šéf Evropské rady Michel. Dodal, že kromě polských představitelů se o incidentu radí s dalšími členy sedmadvacítky a jinými spojenci. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell je v kontaktu s unijními ministry zahraničí, aby dostal více informací o situaci v Polsku.

Slovenský premiér Eduard Heger na twitteru napsal, že ho zprávy o explozích ve východopolské vsi Przewodów velmi znepokojily. Polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému vyjádřil solidaritu a plnou podporu. „Situaci budeme konzultovat s Polskem a dalšími spojenci,“ dodal. Podle slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě musí Rusko vysvětlit, co se stalo. „Ruská lehkovážnost se vymyká zpod kontroly,“ uvedl.