Je čas zastavit válku na Ukrajině, řekl Zelenskyj lídrům G20. Usnesení ruskou invazi odsoudí

Je čas zastavit ruskou válku na Ukrajině, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu na summitu hospodářsky nejsilnějších zemí světa G20 na indonéském ostrově Bali. Stát by se tak mělo na základě jím navrženého plánu. Kyjev dlouhodobě deklaruje, že je ochoten jednat s Moskvou o příměří pouze pod podmínkou, že se ruské síly zcela stáhnou z Ukrajiny.

„Jsem přesvědčen, že nyní nastal čas, kdy ruská ničivá válka musí a může být zastavena,“ řekl Zelenskyj na uzavřeném jednání skupiny G20. Popsal svůj plán na nastolení míru a „záchranu tisíců životů“: Nedůvěřovat Rusku, netolerovat jeho jaderné hrozby a provést úplnou výměnu zajatců. Válka by podle něj měla skončit „spravedlivě“ a na základě Charty OSN a mezinárodního práva.

Navrhl také prodloužit na neurčito dohodu mezi Ukrajinou, Ruskem, OSN a Tureckem, která Kyjevu umožňuje vyvážet z ukrajinských přístavů obilí a další zemědělské produkty. Mezinárodní společenství by se podle Zelenského mělo rovněž zaručit za „radiační bezpečnost“ v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně.

„Prosím, zvolte cestu vůdcovství. Společně jistě najdeme vzorec pro mír,“ dodal Zelenskyj.

Setkání světových lídrů na Bali je největší od začátku pandemie covidu-19. Ruský prezident Vladimir Putin se jej neúčastní, zastupuje ho ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Státy G20 v usnesení ze summitu odsoudí ruskou invazi na Ukrajinu

Válka na Ukrajině není na oficiálním programu jednání vrcholné schůzky, přesto však zasedání dominuje. Vyjednavači se krátce před zahájením summitu dohodli na znění závěrečného usnesení, uvedl předseda Evropské rady Charles Michel. Podle zdrojů agentury DPA se západním státům podařilo do prohlášení prosadit pasáž, která ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje.

Sergej Lavrov na summitu G20 v indonéském Nusa Dua | zdroj: Profimedia

„Měli bychom se pokusit využít setkání G20 k tomu, abychom přesvědčili všechny partnery, aby na Rusko vyvíjeli větší tlak,“ řekl Michel na tiskové konferenci před zahájením dvoudenní vrcholné schůzky. Řekl také, že ukončení „nesmyslné války“ ze strany Ruska je nejlepším způsobem, jak vyřešit energetickou a potravinovou krizi ve světě.

Michel uvedl, že shoda na závěrečném komuniké byla nalezena na úrovni vyjednavačů. Podle DPA se jim podařilo překonat počáteční odpor Moskvy a dostat do usnesení ostré odsouzení ruské invaze na Ukrajině. Ta má být v textu označena jako válka, a nikoliv jako speciální vojenská operace, jak boje na Ukrajině nazývá oficiálně Rusko.

Vysoce postavený představitel americké vlády dnes uvedl, že se jedná o důrazné odsouzení většinou členů skupiny G20. Důraz byl při vyjednávání kladen na vytvoření co nejširší koalice v rámci skupiny G20, čehož bylo podle něj dosaženo. Konečný souhlas Moskvy s návrhem textu vnímá americký představitel jako známku toho, že Rusko již v otázce Ukrajiny nemůže počítat s podporou Číny.

Do návrhu usnesení se promítlo, že většina členů G20 důrazně odsuzuje válku, ale existují různé pohledy. Usnesení má rovněž ocenit obilnou dohodu umožňující vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů a export ruských plodin a hnojiv.

Zásadní je podle návrhu textu dodržování mezinárodního práva a upevňování mezinárodního systému, který zajišťuje mír a stabilitu.

Součástí usnesení má být také zmínka o nepřípustnosti použití jaderných zbraní, na níž se v pondělí na svém prvním osobním setkání shodl americký prezident Joe Biden se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Kritizovali také ruské vyhrůžky použitím jaderných zbraní ve válce proti Ukrajině.

Kromě situace na Ukrajině a jejím celosvětovým dopadům se chce indonéské předsednictví věnovat na summitu také obnově hospodářství po pandemii covidu-19 či klimatickým změnám. Konkrétně si chce G20 v závěrečném usnesení znovu předsevzít, že bude usilovat o omezení nárůstu globální teploty na 1,5 stupně Celsia.

Mettre fin à l’escalade et faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, soutenir les économies les plus vulnérables, décarboner nos économies et agir pour protéger la biodiversité : la France et la Chine sont déterminées. pic.twitter.com/F5bBMMg0mI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching vyzvali k respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. Šéf Elysejského paláce to dnes ráno napsal na twitteru po setkání s čínskou hlavou státu na summitu G20. Svět se podle Macrona nemá rozdělovat, ale naopak potřebuje spojit síly, aby mohl reagovat na výzvy, jako je změna klimatu.

Šéf FIFA Infantino vyzval ke klidu zbraní na Ukrajině během mistrovství světa

Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino vyzval ke klidu zbraní na Ukrajině během mistrovství světa v Kataru. Podle něj by měsíc trvající šampionát, který začne v neděli, mohl zapůsobit jako „pozitivní spouštěč“.

Infantino svou výzvu přednesl během oběda s lídry skupiny silných ekonomik na summitu G20 na Bali. „Žádám vás o to, abyste přemýšleli o dočasném klidu zbraní během mistrovství světa nebo alespoň o zavedení humanitárních koridorů či čehokoli jiného, co by mohlo vést k zahájení dialogu coby prvního kroku k míru,“ uvedl Infantino.

„Jste světoví lídři, máte schopnost ovlivnit směr dějin. Fotbal a mistrovství světa nabízejí vám a světu jedinečný prostor k jednotě a míru pro celý svět,“ dodal šéf světového fotbalu.

Šampionát se uskuteční od 20. listopadu do 18. prosince a nezúčastní se ho ani jedna země zapojená do konfliktu na Ukrajině. Pořadatel a čtvrtfinalista MS 2018 Rusko bylo po únorovém začátku invaze na území svého souseda vyloučeno z kvalifikace, napadená Ukrajina v rozhodujícím duelu o postup prohrála s Walesem.

Infantino očekává, že blížící se šampionát bude celosvětově sledovat až 5,5 miliardy lidí. „Možná by toto mistrovství světa, jež začne za pět dnů, mohlo být pozitivním spouštěčem,“ řekl prezident FIFA.

Indonéský prezident na úvod summitu G20 varoval před novým rozdělením světa

Indonéský prezident Widodo na úvod summitu varoval před novým rozdělením světa na vzájemně nepřátelské části. Jako hostitel vrcholné schůzky také vyzval k ukončení války na Ukrajině.

„Máme odpovědnost vůči národům světa,“ apeloval Widodo na ostatní účastníky summitu hospodářsky nejsilnějších zemí světa. „Neměli bychom rozdělovat svět na dva různé tábory. Nesmíme dopustit, aby svět upadl do další světové války,“ uvedl v souvislosti se soupeřením mezi státy, které podle něj sílí čím dál více.

Se zjevným odkazem na Rusko a jeho invazi na Ukrajinu indonéský prezident dále uvedl, že státy by měly dodržovat mezinárodní zásady. „Musíme válku ukončit. Dokud válka neskončí, bude obtížné dostát naší zodpovědnosti za budoucí generace,“ dodal s tím, že země G20 nesmějí v tomto ohledu selhat.

Setkání v prázdninovém letovisku Nusa Dua nabralo hned v úvodu zhruba půlhodinový skluz kvůli zpoždění amerického prezidenta Joea Bidena.

Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené státy, Turecko a Evropská unie. Přizvány jsou ale i další země či mezinárodní organizace.