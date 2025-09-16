Důchodci rádi kupují losy, i když by neměli. Jejich šance na výhru v číslech nevypadá dobře...,
16. 9. 2025 – 9:57 | Zprávy | Anna Pecena
Říkají vám, že los je vstupenkou ke štěstí? Pravda je, že spíš házíte peníze z okna. A kdo na tom vydělává? Rozhodně ne vy, ale stát a společnosti, které hazard provozují.
Malá šance, velký průšvih
Losy jsou lákavé. V trafice se na vás smějí barevné stírací kartičky a slibují miliony. Jenže skutečnost je úplně jiná. Pravděpodobnost, že vyhrajete hlavní výhru, je tak mizivá, že ji ani nepocítíte. Většina výher jsou jen drobné částky, které vás mají udržet ve hře – padesát korun tam, stovka sem. Ale z dlouhodobého pohledu? Peníze mizí a na účtu zůstává prázdno.
Hazardní společnosti přesně vědí, jak důchodce nalákat. Barevné obaly, slogan „zkuste štěstí“ a obrovská čísla výher, které ale téměř nikdo nikdy neuvidí. Je to promyšlený byznys a důchodce je ideální obětí – má pravidelný příjem a touhu trochu si zpestřit život.
Pasti, do kterých padáte
Možná si říkáte, že pár korun za los jednou za čas nic neznamená. Jenže spousta seniorů utrácí stovky měsíčně. Když si to spočítáte za rok, vyjde z toho slušná částka, za kterou by šla zaplatit elektřina, dovolená v tuzemsku nebo třeba nové brýle. A co víc – vzniká závislost. Pocit, že „příště už to vyjde“, drží lidi u okýnka trafiky pořád dokola.
A to ještě není všechno. Stírací losy často klamou už svým vzhledem – mnoho políček, šance na „druhou výhru“, drobné texty. Člověk se snadno nechá nachytat a myslí si, že je blízko k milionu. Ve skutečnosti je to jen iluze, která má vyvolat chuť koupit další.
Psychologická past
Proč tolik lidí hazardu věří? Funguje efekt zvaný „těsně vedle“. Když setřete políčko a chybí vám jen jedno číslo k výhře, mozek to vyhodnotí jako skoro úspěch. A to je přesně ten moment, který vás nutí koupit další los. Je to podobné jako u hracích automatů – iluze blízkého vítězství udržuje hráče v pasti.
Senioři bývají navíc snadněji ovlivnitelní reklamou a obaly, které hrají na city. Reklamní slogan „zkuste štěstí“ zní nevinně, ale skrývá se za ním chladně vypočítaný mechanismus, jak vás přimět sáhnout do peněženky znovu a znovu.
Jak se bránit a skutečně ušetřit
Nejjednodušší způsob, jak přestat prohrávat, je přestat hrát. Každou korunu, kterou byste utratili za los, raději vložte do kasičky nebo na účet. Udělejte si z toho vlastní „hru“ – sledujte, jak vaše úspory rostou. Na konci roku zjistíte, že jste vyhráli jistě a bez rizika.
Pokud máte pocit, že hazard vás láká příliš, svěřte se rodině nebo požádejte o radu odborníky. Existují poradny, které pomáhají lidem s hráčskou závislostí. Je lepší jednat včas, než se nechat připravit o celý důchod.