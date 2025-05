Půvabná vítězka miss po bolestivém rozchodu: "Chtěla bych zpátky na Moravu"

21. 5. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Konec čtyřletého vztahu byl pro sympatickou modelku velkým probuzením.

Sympatická modelka a vítězka České Miss 2008, Eliška Bučková, strávila čtyři roky po boku Radka Váchy. Docela dlouho se zdálo, že konečně našla toho pravého a vztah vydrží, nakonec se ale ukázalo, že priority má každý jinde a cesty se rozdělily. Eliška to nenesla úplně nejlíp, ačkoliv o žádném zhroucení se také mluvit nedá.

Chvíli se moc neobjevovala na veřejnosti a dávala si dohromady myšlenky, teď už se ale plánuje vrátit k práci a chystá se i organizovat dětské tábory: „Dětské skupiny budu otevírat, to jsou malé školky. To dělá moje maminka na Moravě a já bych to chtěla v Praze,“ nastínila plány v rozhovoru pro eXtra.cz.

Zda ale nakonec zůstane v hlavním městě, je ve hvězdách. Eliška totiž pochází se Strážnice a Morava nikdy neopustila její srdce, ať už se zrovna toulala kdekoliv po světě.

„Chtěla bych mít zázemí na Moravě a chtěla bych tam vychovávat děti, takže ano, logicky bych tam chtěla i do budoucna bydlet,“ zamyslela se.

Dost to ale závisí na tom, s kým nakonec skončí. Partnera momentálně nemá, ale někdo se časem jistě najde: „Nevím, partnera teď nemám, takže uvidíme. Když si najdu Olomoučáka, tak budeme v Olomouci, a když si najdu Itala, tak budeme v Itálii. Nevím, co vítr přinese.“