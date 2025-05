To bylo o fous! Slavného zpěváka složila ostrá bolest, akutní operace mu zachránila život

21. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Běžný den se proměnil v noční můru a zpěváka museli tahat z rakve chirurgové.

Oblíbený zpěvák Jan Bendig měl náležitě divokou noc: Nejdřív si s partnerem zašli na večeři a všechno se zdálo v pořádku, večer už se ale začal pomalu cítit divně.

„Už večer mi bylo nějak těžko a skoro jsem nemohl usnout. V noci kolem druhé ráno to ale začalo bolet tak silně, že jsem se probudil,“ popsal zpěvák ostrou bolest v podbřišku v rozhovoru pro Rytmus života.

Myslel si, že to přejde samo, že to zaspí, ale tenhle příšerný nápad naštěstí nesdílel jeho partner Lukáš, který se zachoval duchapřítomně, naložil Honzu do auta a odlifroval ho na pohotovost.

„Věděl jsem, že to není normální, ten tlak byl opravdu silný, jako by do mě někdo bodal jehlicí. Myslel jsem, že to zaspím, ale Lukáš mě naštěstí duchapřítomně naložil do auta a odjeli jsme do nemocnice. Chtěl bych moc a moc poděkovat sestřičkám a doktorům na pohotovosti v nemocnici na Bulovce, protože mi doslova zachránili život a byli úžasní,“ popisuje Bendig.

Doktor hned poznal, oč běží: Akutní zánět slepého střeva. Nebylo nač čekat a zpěvák musel na sál: „Pan doktor mi řekl, že už není na co čekat a že nemá smysl to třeba nějak uklidňovat. Že je na čase toho prevíta vyndat. Souhlasil jsem, i když jsem měl trochu obavy, ale věřil jsem, že lékaři vědí, co dělají,“ uznal zpěvák.

Zákrok proběhl hladce a nebezpečí bylo zažehnáno. „Jsem vyčerpaný, ale šťastný, že to mám za sebou. Teď se budu muset nějakou dobu šetřit, abych byl v pořádku,“ oddychl si umělec.