Nová řada Bachelora už je za rohem! O koho se budou dámy ucházet tentokrát?

21. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Natáčení druhé série populární reality show začíná za pár týdnů, přípravy vrcholí.

Některé reality show zaujmou nápadem, ale ve skutečnosti pak selžou a prošumí bez zájmu. Ne tak Bachelor, který se těšil ohromnému diváckému zájmu během první série. A co víc, vítězný pár, Jan Solfronk se Sabinou Pšádovou, jsou stále spolu a podle všeho jim to velmi dobře klape, což je nejspíš nejlepší reklama na celý pořad.

Dojnou krávu samozřejmě nemohou producenti nechat na pokoji a je potřeba přijít s pokračováním. Očekávaná druhá řada se začne natáčet už za několik týdnů. První série se točila na řeckém ostrově Rhodos, tentokrát štáb zamíří na Kanárské ostrovy.

Moderování opět převezme Zorka Hejdová, kterou ještě před odletem do exotické destinace zastihli redaktoři Blesku.

„Je to změna, ale snad už se to může říkat. Dámy už jsou vybrané, nový Bachelor snad taky, protože za měsíc se točí,“ zmínila Hejdová.

O soukromí vítězného páru první řady se ale zas tolik nezajímá: „Hodně lidí se mě na to ptá, ale jediné, co vím, tak že Sabča s Honzou mají za sebou dovolenou na Maledivách a sedli si,“ prohlásila. Doplňme, že nejen na Maledivách, ještě předtím si vyrazili také do dálné Afriky.