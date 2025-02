Půvabná dcera Jiřího Dvořáka stíhá dva seriály i divadlo: "Nemám osobní život"

Talent se mladé herečce rozhodně upřít nedá a ve stopách slavných rodičů kráčí pevně a bez zaváhání. Práce má ale vážně až nad hlavu.

Jiří Dvořák je jméno, které si každý okamžitě přiřadíme ke známému obličeji, v paměti vyskočí nezapomenutelné role, zkrátka prostě hned víme, o kom je řeč. To samé pak platí o legendární herečce Barboře Munzarové. A je klidně dost dobře možné, že se do podobné pozice za pár let dostane i jejich dcera, půvabná Anna Dvořáková. Pracuje totiž nebývale tvrdě, objevuje se v roli za rolí a kariéře podřizuje vlastně úplně všechno.

Annu můžeme momentálně vidět v seriálu Kamarádi, ale objevuje se i v Ordinaci v růžové zahradě. V obou seriálech hraje typově podobné role mladých divošek, což ji prý baví a těší ji, že od fanoušků slyší chválu, ale také by si už chtěla zkusit něco serióznějšího: "Já nevím, já vím, že vystupuju trochu ztřeštěně, tak je to mé povaze blízké, ale ráda bych už si vyzkoušela i roli s nějakým jiným směrem, ale zatím se nedaří," posteskla si.

K tomu ještě hraje v divadle a jelikož tři práce najednou by nejspíš byly málo, ještě k tomu se objeví ve videoklipu k novému singlu kapely Eddi Stoilow.

Je proto celkem s podivem, že si tak mediálně exponovaná osoba je pořád schopná uchránit soukromí. Anně se to ale daří celkem bez problémů, protože na dotazy ohledně intimního života prostě a dobře neodpovídá. A prý vlastně ani není moc na co: "Já ani osobní život nemám. Já absolutní většinu svého času trávím buď na place, nebo v divadle," řekla redaktorům magazínu eXtra.cz

Ani Anna nicméně není terminátor a občas musí trochu povolit: "Byla jsem na dovolené, moc jsem ji potřebovala. Byla jsem opravdu hodně hodně v zápřahu, takže to bylo vážně potřeba. Odpočala jsem si, užila jsem si to a hned jsem se vrátila zpět do pracovního procesu," přiznala.