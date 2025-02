Divoška Kaira Hrachovcová konečně ve vztahu? Místo nahotinek tentokrát sdílela polibky

Už by pomalu bylo načase, Kaira už nikoho oficiálně nemá pěknou řádku let.

Že se divoký přírodní živel, herečka Kateřina Kaira Hrachovcová, rozhodně nestydí a nebojí se provokovat i pobouřit, už dávno víme. Však co chvíli vypustí do světa nějaký akt a v médiích pořád ještě doznívá její eskapáda s tehdy ještě ženatým Hynkem Čermákem.

S Čermákem totiž nafotila sérii snímků, na nichž si s cudností a oblečením zrovna dvakrát netykala, a herec-fotograf pak vzápětí oznámil, že se rozvádí. Podle všeho se jednalo o pouhou shodu náhod, ale spekulacím se samozřejmě nedá úplně divit. "Tohle je život, to se někdy děje. Já se nad tím usmívám, protože je to jen shoda náhod, že k tomu byly použity tyhle fotografie a že se nabízejí takové spekulace. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím, stalo se, víme to já, Hynek i všichni. Chtěla bych popřát hodně štěstí oběma i sobě," komentovala událost Kaira.

Kaira se s bývalým manželem rozvedla už před nějakými sedmi lety a od té doby je oficiálně sama. Ale ve skutečnosti to samozřejmě nebude tak horké, a momentálně se zdá, že si hereččino srdce podmanil nový neznámý muž. Herečka na Facebooku sdílela kouzelně zamilovaný příspěvek s urostlým fešákem Martinem. Plus prapodivně ezoterický verbální veletoč, ale na ty už jsme si na Kaiřině profilu tak nějak zvykli. Tak ať to vydrží.