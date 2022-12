Putin zakázal vývoz ropy do zemí uplatňujících cenový strop; Medveděv si zavěštil

Moskva už dříve avizovala, že Putin příslušný dekret podepíše tento týden. Nařízení zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů firmám a osobám v případě, že je ve smlouvách „přímo či nepřímo zahrnut mechanismus stanovení cenového stropu“. Dekret zahrnuje také ustanovení, které ruskému prezidentovi umožňuje ve zvláštních případech zákaz dodávek zrušit.

Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Cenový strop je součástí reakce západních zemí na útok ruských vojsk na Ukrajinu.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak minulý týden uvedl, že Rusko by začátkem příštího roku mohlo v reakci na zavedení cenového stropu ze strany západních zemí snížit těžbu ropy o pět až sedm procent. To by znamenalo o 500 000 až 700 000 barelů denně.

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, pokládaný za věrného Putinova spolupracovníka, před nadcházejícím Novým rokem zveřejnil na sociálních sítích „futuristickou“ prognózu, ve které předpověděl Západu v příštím roce samé problémy a neštěstí, včetně rozpadu Evropské unie, začlenění Česka a dalších středo- a východoevropských zemí do německé „Čtvrté říše“, válčící s Francií. Spojené státy podle něj čeká občanská válka a zvolení miliardáře Elona Muska prezidentem. „Připomeňte mi to za rok,“ zareagoval Musk. Jiní uživatelé na oplátku žertují o konečném zániku Sovětského svazu v podobě rozpadu Ruské federace a zvolení filmové postavy Borata nástupcem Vladimira Putina.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: