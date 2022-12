Vláda nachystala plán pro boj s „dezinformacemi“. Kdo bude novým nepřítelem státu?

Pracovníci Úřadu vlády ČR a ministerstva vnitra vypracovali plán na boj s dezinformacemi. Stát by mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami miliony korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se pak mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat. Klíma to dnes potvrdil Deníku N.

V první polovině příštího roku by měl vzniknout zákon určující podmínky, za kterých mohou být zablokované konspirační stránky na internetu. V plánu je také zákon umožňující policii stíhat záměrné šíření dezinformací. „Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů,“ píše se podle serveru v dokumentu. Experti doporučují rovněž podporovat 50 miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Sto milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news pomohou. „Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Googlu,“ řekl Deníku N Klíma. Stát by měl zaměstnat i více odborníků na dezinformace. Autoři dokumentu upozornili na to, že na některých webech označovaných za dezinformační inzerují nyní i státní instituce. Podle Nadace Open Society Fund se tam objevila například reklama na státní agenturu Czech Tourism. Tato praxe by měla být omezená. „Narušení tohoto obchodního modelu a snížení výnosů z tohoto společensky škodlivého modelu podnikání by mělo být významnou součástí strategie čelení dezinformační hrozbě,“ píše se v plánu. Pomoci by měli také kampaně proti dezinformacím na sociálních sítích. Na začátku prosince řekl premiér Petr Fiala (ODS) při sněmovních interpelacích, že stát musí čelit nepřátelské hybridní válce vedené i prostřednictvím dezinformací, nelze ale zavádět cenzuru. Poukázal také na to, že jeho kabinet navazuje v čelení hybridním hrozbám na dokumenty přijaté k této záležitosti předchozí vládou Andreje Babiše (ANO) a postupně plní úkoly, které z nich vyplývají. Patří k nim podle ministerského předsedy také zpracování právní úpravy pro posílení možností České republiky čelit dezinformacím a vytvoření systému strategické komunikace státu. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu bylo na jaře zablokováno několik dezinformačních webů. Internetové sdružení CZ.NIC opět zpřístupnilo sedm webů koncem května. Fiala mimo jiné tehdy uvedl, že k vypnutí dezinformačních webů vyzvala vláda v obecně formulovaném usnesení a je vděčná nevládním organizacím i komerčním firmám, že tyto servery vypnuly. Vládě ale bylo podle něho jasné, že zablokování webů bylo jen přechodné opatření. Mohlo by vás zajímat Stát musí čelit dezinformacím, ovšem nikoli cenzurou, prohlásil Fiala

