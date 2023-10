Putin kvůli protižidovským protestům v Machačkale svolal poradu o hrozbách ze Západu

Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na údajné pokusy Západu rozdělit ruskou společnost svolal poradu se svými nejbližšími spolupracovníky, informoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Agentura TASS dala jednání do souvislosti s nepokoji v ruské Machačkale, kde v neděli zastavil provoz místního letiště násilný protiizraelský protest. Federální kriminální ústředna, Vyšetřovací výbor Ruské federace, incident označila za „pogrom“, jehož účastníci kladli „ozbrojený odpor“ pořádkovým silám. Peskov dnes prohlásil, že protest byl důsledkem působení vnějšího vlivu na Rusko.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně přišla s tvrzením, že za incidentem stojí Ukrajina. Ruská obvinění popřel poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak, který prohlásil, že Ukrajina nemá s tímto „rozsáhlým výbuchem xenofobních nálad v Rusku nic společného“.

V neděli večer v Machačkale v převážně muslimské republice Dagestán na jihu Ruska několik desítek lidí - podle zpravodajského kanálu Baza až 1500 osob - vtrhlo na letištní plochu kvůli plánovanému přistání letadla z Izraele. Akcí dávali nesouhlas s postupem Izraele v boji proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Devět policistů zasahujících proti rozzuřenému davu utrpělo zranění, dva z nich skončili v nemocnici.

„Je dobře známo a je očividné, že nedělní události okolo letiště v Machačkale jsou ve velké míře výsledkem vměšování zvenku, včetně informačního vlivu zvenku,“ řekl Peskov novinářům.

„V realizaci další destruktivní akce sehrál bezprostřední a klíčovou roli zločinný kyjevský režim, který opět jednal prostřednictvím notoricky známých rusofobů, kteří se tam usadili,“ prohlásila mluvčí diplomacie Zacharovová.

Poradce Podoljak agentuře Reuters řekl, že Kyjev nemá s nepokoji nic společného. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ještě v neděli dění v Machačkale kritizoval, stejně jako to, co nazval „v Rusku rozšířenou kulturou nenávisti vůči jiným národům, kterou propaguje státní televize, ideologové a úřady“.

Nepokoje v Machačkale následovaly po několika dalších antisemitských incidentech na ruském severním Kavkazu v reakci na izraelskou válku proti radikálům z Hamásu v Gaze. Izrael vyzval ruské úřady, aby chránily Izraelce a Židy ve své působnosti. Nedávno bylo zapáleno budované židovské centrum v Nalčiku, hlavním městě autonomí Kabardsko-balkarská republiky, připomněl Reuters. V sobotu obklíčil dav rozzlobených lidí hotel ve městě Chasavjurt v Dagestánu kvůli fámě, že se v něm ubytovali uprchlíci z Izraele.

Na videozáznamech z letiště je podle Reuters vidět, jak protestující mávají palestinskými vlajkami, rozbíjejí skleněné dveře, pobíhají po letišti a křičí „Alláhu akbar“ (arabsky Bůh je velký). Jedna skupina se pokoušela převrátit policejní vůz, zatímco další video ukazovalo výtržníky u letadla Red Wings, které přiletělo z Tel Avivu. Transparenty, kterými se lidé oháněli, hlásaly, že „V Dagestánu není místo pro vrahy dětí“ a „Jsme proti židovským uprchlíkům“. Dav se shromáždil na letišti poté, co zpráva v aplikaci Telegram vyzvala Dagestánce, aby „nezvané hosty“ přinutili odletět jinam; ve zprávě se nehovořilo o „Židech“, ale o „nečistých“. „Musíme si na ně počíhat před letištěm a chytit je, než půjdou svou cestou,“ nabádala jedna ze zpráv na sociálních sítích.

„Najednou jsme uviděli, že stovky lidí vtrhly na letiště. Policie nás evakuovala do autobusu, zatímco lidé utíkali po přistávací dráze a házeli kameny. Děti křičely, jedno děvčátko zranil úlomek z rozbitého okna. Bylo to strašné,“ vylíčil šestadvacetiletý cestující z Jeruzaléma podle serveru Meduza. „Autobusy se ujížděly po letišti a za námi se hnali lidé a létaly kameny. Okno jsem zabarikádoval kufrem. V jednu chvíli dav zastavil autobus. Vešli dovnitř a ptali se každého, zda je muslim, anebo žid. Měli jsme štěstí, že izraelité v autobuse uměli rusky. Jinak vše mohlo skončit tím, že by nás zabili - vím, že účastníci pogromu stříleli po letušce a zranili ji,“ řekl. Sám za pomoci souseda, který uměl rusky, tvrdil, že je muslim: „Naštěstí mi uvěřili. V autobusu jsem viděl smrt.“ Po čtyřech hodinách podle jeho slov cestující evakuoval armádní vrtulník.

Úřadům se postupně situaci podařilo dostat pod kontrolu, ovšem provoz na letišti byl obnoven až dnes. Nikomu z pasažérů letadla se nic nestalo. Při incidentu podle dosavadních zpráv utrpělo zranění celkem 20 lidí. Policie oznámila, že zadržela 60 osob a že zná totožnost 150 nejaktivnějších demonstrantů. Podle informací kanálu Baza na letiště vtrhlo více než 1500 lidí. Incident úřady vyšetřují jako hromadné nepokoje, za které hrozí v Rusku vězení od osmi do patnácti let, napsal server Meduza. Zda však úřady z tohoto trestného činu zadržené obviní, podle něj není jasné.

Na ohlášenou poradu Putin svolal celé vedení země, mimo jiné premiéra Michaila Mišustina, ministra obrany Sergeje Šojgua, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, šéfa tajné služby FSB Alexandra Bortnikova, šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Naryškina a místopředsedu ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva.