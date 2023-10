Zdroje jsou: EU poskytne západnímu Balkánu na reformy 148 miliard

Evropská unie plánuje pomoci zemím západního Balkánu v provádění reforem potřebných pro začlenění do EU, poskytne jim na ně šest miliard eur (148 miliard korun). Oznámila to dnes ve Skopji předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Severní Makedonie je první ze zemí západního Balkánu, kterou šéfka unijní exekutivy na své několikadenní cestě po regionu navštívila. Po boku severomakedonského premiéra Dimitara Kovačevského uvedla, že Severní Makedonie „je na dobré cestě“ stát se členem EU. Je ale potřeba pokračovat v reformách, a zejména schválit potřebné ústavní změny.

Severní Makedonie má nyní spolu s několika dalšími zeměmi západního Balkánu včetně Srbska, Černé Hory či Albánie ve vztahu s EU status kandidátské země. O členství požádala už v roce 2004, kandidátem je od roku 2005. Následně čekala dlouhých 17 let, mimo jiné kvůli odporu Řecka a poté i Bulharska. Nakonec EU se zemí oficiálně zahájila přístupové rozhovory teprve loni v červenci.

Severomakedonský premiér na tiskové konferenci vyjmenoval, jaké všechny výhody členství v EU podle něj zemi přinese. „Naše ekonomika výrazně poroste, čekají nás obrovské příležitosti, naše výrobky se dostanou na evropský trh, zvýší se kvalita vzdělávání, sníží se ceny dopravy,“ uvedl Kovačevski. „Evropská cesta je správná cesta. Členství v EU do roku 2030 je ambiciózní, ale dosažitelný cíl,“ dodal.

Šéfka Evropské komise ocenila, jakého pokroku už Severní Makedonie na své cestě do EU dosáhla. „Je úžasné vidět vaše odhodlání posouvat se vpřed tím správným směrem,“ uvedla. Důležité je podle ní mimo jiné přiblížit obě ekonomiky, unijní a severomakedonskou. Země podle ní musí provést také nezbytné reformy. Severní Makedonie se podle ní musí sama rozhodnout, jaká bude její budoucnost. „Doufám, že všechny strany podpoří ústavní změny. Makedonie ušla dlouhou cestu a my ji chceme vidět jako člena Evropské unie,“ dodala.

EU si letos připomněla 20 let od zahájení přístupového procesu pro státy západního Balkánu. Integrace tohoto nestabilitou poznamenaného regionu však postupuje velice pomalu, členem bloku se stalo zatím pouze Chorvatsko. Cesta zbylých šesti západobalkánských zemí - Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska - do EU se zadrhává na neschopnosti vlád provést klíčové reformy i nejednotném přístupu členských zemí k začlenění tohoto regionu. V loňském roce získaly status kandidátské země také Moldavsko a Ukrajina.

Podle von der Leyenové by měly nyní země západního Balkánu využít „obrovské příležitosti“, která se otevřela, a pokročit dál na své evropské cestě. Příští týden, ve středu 8. listopadu, by měla Evropská komise představit svou hodnotící zprávu týkající se pokroku jednotlivých zemí na cestě do Evropské unie.