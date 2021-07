Půjde to i bez respirátoru, chce to ale potvrzení od lékaře

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nosit respirátor, ho nebudou muset nosit. Musí mít ale potvrzení od lékaře. Úprava je součástí nového mimořádného opatření o nošení ochrany úst a nosu, které schválila vláda. Předchozí opatření tento týden zrušil Nejvyšší správní soud.

Jak novinářům po dnešním jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), ministerstvo opatření upravilo tak, aby reflektovalo výtky soudu. Na nošení ochrany nosu a úst, které je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD, ale úřad trvá. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením, které doporučují i mezinárodní instituce.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle Vojtěcha nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. Pokud nemohou nosit ani roušky, pak nemusí mít nic. Nutné je ale potvrzení od lékaře.

Od soboty děti nemusí po dovolené v rizikové zemi do samoizolace

Vláda dnes rovněž rozhodla, že od soboty nemusí mít děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Hned po návratu mohou podstoupit PCR test a v případě negativního výsledku nemusí do samoizolace.

Nyní se musí cestující z těchto zemí po příjezdu mezi pátým a 14. dnem dostavit na PCR test. Dokud nemají výsledek, je nutná samoizolace. Výjimku mají plně očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Stejně tak výjimka platí pro děti do šesti let. Pokud jsou rodiče očkovaní, ale děti jsou ve věku od šesti do 12 let, na rodiče se příjezdová opatření nevztahují, na děti ale ano. Pro děti v této věkové kategorii zatím není v ČR očkování proti covidu-19 dostupné. Očkovat se mohou až od 12 let.

Vláda povolila dlouhodobý pobyt vysokoškolákům z extrémně rizikových zemí

Vláda také umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil rozhodnutí po zasedání kabinetu ministr Vojtěch.

Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy úřad řadí Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

Opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, dnes vláda prodloužila do 31. srpna. Do Česka z těchto zemí mohli do dneška přicestovat pouze čeští občané, rezidenti a diplomaté. I oni se musejí podrobit izolaci a testům.

Z Dánska či Francie se od pondělí zpřísní podmínky návratu do ČR

Od pondělí bude na takzvané mapě cestovatele tmavě červená Andorra, do červených zemí s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem se přesunou Dánsko a Francie. Oranžové budou nově Island, Itálie a Švýcarsko, zelené Lichtenštejnsko.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K zemím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko a Vatikán.

Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené státy a Tchaj-wan.

Do oranžové kategorie značící střední míru rizika se ze zelené přesunou Island, Itálie a Švýcarsko. Zařadí se k Belgii, Estonsku, Finsku a Madeiře. Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Dánsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Malta, Monako, Portugalsko, Řecko a Kanárské a Azorské ostrovy.

Očkovaní státní zaměstnanci budou mít nárok na dva dny placeného volna

Státní zaměstnanci očkovaní letos proti covidu-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna. Na dnešním zasedání to schválila vláda. Čerpat volno mohou lidé do konce roku. Vláda vyzvala i kraje a samosprávy, aby podobně lidi motivovaly k očkování.

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482 270 lidí, o 6901 více než loni. Nejvíce je učitelů, a to 187 975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26 395.

Pomoc afghánským tlumočníkům má umožnit finanční podporu i azyl

Vláda rovněž schválila program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu.

Program je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval jejich individuální preference. Kvůli bezpečnosti a ochraně možných účastníků programu není možné zveřejnit počty tlumočníků ani další specifikaci pomoci, uvedl. Přijetí programu podle ministerstva neohrožuje bezpečnost občanů České republiky a respektuje platnou legislativu.

„Služby afghánských spolupracovníků pro nás byly vždy důležité, a proto jsme jim už v minulosti pomáhali. Na základě těchto zkušeností jsme připravili nový program pomoci specifický pro aktuální situaci po stažení koaličních sil ze země,“ vysvětlil ministr Metnar. Dodal, že cílem České republiky je umožnit tlumočníkům a jejich rodinám bezpečný a kvalitní život a důstojné sociální podmínky.

Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia