Na třinácti řeckých ostrovech platí nově nejvyšší riziko nákazy

Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) přeřadilo 13 řeckých ostrovů v Egejském moři mezi oblasti s nejvyšším rizikem nákazy koronavirem.

ECDC tím důrazně varuje před cestováním do těchto oblastí. Mezi ostrovy, které jsou na mapě ECDC vyznačeny tmavě červenou, jsou populární turistické destinace jako Santorini, Mykonos či Rhodos. Před týdnem přeřadil úřad do tmavě červeného stupně i největší řecký ostrov Krétu.

ECDC hodnotí evropské regiony na čtyřstupňové škále od zelené, která vyznačuje nejnižší míru rizika nákazy, až po tmavě červenou. V ní jsou v současnosti zařazené Kypr, Nizozemsko, velká část Španělska či Korsika. Hodnocení se odvozuje například od počtu nových případů nákazy koronavirem za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel. Hodnocení zveřejňuje ECDC každý čtvrtek.

Hodnocení ECDC využívají státy Evropské unie, když stanovují svá vlastní pravidla pro cestování a návrat z jednotlivých zemí a regionů. To částečně platí i pro Českou republiku, která má vyznačené tmavě červenou na své cestovatelské mapě například Nizozemsko, Británii, Španělsko či Kypr. Řecko je v červeném stupni, který poukazuje na středně vysokou míru rizika nákazy.

Děti zřejmě nebudou muset mít test, když cestují z rizikových zemí

Děti od šesti do 12 let zřejmě nebudou muset mít předvstupní test na covid-19, i když se budou vracet s rodiči z dovolené ze zemí, které mají vysoké či velmi vysoké riziko nákazy covidem-19. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) s tím souhlasí ministerstva zdravotnictví i vnitra a návrh v pátek projedná vláda.

❗️Cestování❗️Rýsuje se úleva pro rodiče: U dětí ve věku 6-12 let nebude nutný předvstupní test, i když pojedou z červené nebo tmavě červené země. Po návratu mohou hned na PCR test - a pak klidně na další tábor. Souhlasí @ZdravkoOnline i @vnitro, zítra má změnu posvětit vláda. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 29, 2021

Při návratu ze zemí s vysokým rizikem či velmi vysokým rizikem nákazy musí cestující vyplnit příjezdový formulář. Pokud cestují veřejnou dopravou, musí před tím podstoupit antigenní nebo PCR test. Po příjezdu se pak mají mezi pátým a 14. dnem dostavit na PCR test. Dokud nemají výsledek, je nutná samoizolace. Pokud přijedou například svým autem, nemusí mít test předem, ale podmínky po příjezdu jsou stejné jako u veřejné dopravy.

Výjimku mají plně očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Stejně tak výjimka platí pro děti do šesti let. Pokud jsou rodiče očkovaní, ale děti jsou ve věku od šesti do 12 let, na rodiče se příjezdová opatření nevztahují, na děti ale ano. Pro děti v této věkové kategorii zatím není v ČR očkování proti covidu-19 dostupné. Očkovat se mohou až od 12 let.