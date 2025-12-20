Půjde do toho? Felixova múza Dragounová dostala lukrativní nabídku od neslušné platformy
20. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nezaměnitelná podnikatelka poutala pozornost velmi odvážným ohozem, který moc prostoru představivosti nenechal.
Podnikatelka a influencerka Lenka Dragounová je zvyklá poutat pozornost a moc dobře ví, že se nemá zač stydět. Předvádí to pravidelně, naposled na vánočním večírku kasina Vestec.
Dorazila v třpytivé robě tělové barvy, která díky svému upnutému střihu velmi věrně kopírovala každou bujnou křivku Lenčina těla. A aby náhodou někomu něco neuteklo, místy bylo skrz šaty i vidět.
Hovořit s Lenkou a udržet pohled do očí by v podobné situaci pro řadu fanoušků jistě nebyl úplně snadný úkol. A ještě větší výzva přišla ve chvíli, kdy si dopřála taneček s Lelou Ceterovou a člověk už opravdu nevěděl, kam s očima.
Komu by nicméně Lenčin outfit přišel až příliš cudný a rád by ještě menší prostor pro představivost, může se na kompletně nahou podnikatelku v bahně podívat na jejím vlastním Instagramu.
Sama Lenka se za nic nestydí a otevřeně přiznává, že právě ona bahenní fotka ji vydělala pořádný balík: „Pokud jsem v lázních, tak ty lázně stojí peníze. Týden mě vyjde skoro na sto padesát tisíc, protože to je luxusní hotel. Jsou tam procedury, které jsou velmi drahé. Vlastně díky té fotce mám další čtyři dovolené zdarma. Si to spočítejte, dvě stě tisíc. Prostě mi to stojí za to, abych tam tu fotku v bahně dala,“ vysvětlila bez příkras.
Další výdělky podobného typu si ale nechá ujít a to i navzdory zájmu platformy pro dospělé OnlyFans, která se už několikrát snažila Lenku oslovit: „Neustále mi chodí nabídky přímo od nich. Dokonce bych řekla velmi zajímavé, protože by si nebrali tolik, co u jiných dam,“ přiznala.
Přijímat nicméně i tak nehodlá. Nemá to totiž zapotřebí: „Mě k tomu nikdo nepřinutí, i když bych těch peněz měla dost. Dokáži si je vydělat jiným způsobem. Nejen Instagramem, mám i jiné podnikání. Mám vnučku a říkám si, že prostě ne. Tři roky mě přemlouvají, a já pořád do toho nejdu,“ kroutí hlavou.