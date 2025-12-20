Historické tramvaje dnes budou v Praze rozvážet Betlémské světlo
20. 12. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Historické tramvaje dnes budou v Praze rozvážet ve spolupráci s pražskými skauty Betlémské světlo.
Připálit si Betlémské světlo mohou lidé také před Muzeem MHD, a to dnes i v neděli. V tiskové zprávě to oznámil pražský dopravní podnik. Tradice Betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma pro plamínek vždy cestovali chlapec, nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po světě jako symbol Vánoc. V Česku ho tradičně rozvážejí skauti a skautky.
Dvě historické tramvaje se světlem z Betléma vyrazí na cestu ve 12:25 ze zastávky Na Knížecí (autobusové nádraží) a ve 12:27 ze zastávky Nádraží Braník (smyčka). Obě trasy budou okružní. Do tramvají nebudou moci lidé nastupovat, připálit si budou moci světlo na některé ze 16 zastávek. Přesný přehled najdou na webu podniku.
V každé ze zastávek budou tramvaje stát asi deset až 20 minut. Pokud lidé nebudou mít u sebe vlastní lucerničku nebo svíčku, mohou na místě dostat zdarma svíčku v ochranném kelímku s logem Betlémského světla pro bezpečné odnesení plamínku.
Další možností je připálit si Betlémské světlo před Muzeem MHD ve vozovně Střešovice dnes od 11:30 do 17:00 a v neděli od 09:00 do 17:00. Pražané si mohou pro světlo chodit třeba také do pondělí 22. prosince k Nové radnici na Mariánském náměstí. Svíce je umístěna před vchodem do budovy, připálit svíčku či lucernu si lidé mohou přijít vždy od 08:00 do 17:00. Skauti ho ale budou lidem předávat i na řadě dalších míst v Praze a po celé České republice. Seznam míst a souvisejících akcí najdou zájemci na webu Betlémského světla.
Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do rakouského Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc handicapovaným dětem. Do Česka se betlémské světlo dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 pod sochu svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou betlémského světla seznámili brněnští skauti a na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi. Do akce se zapojují stovky dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.