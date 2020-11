Prymulova tajná akce může vést až k arbitráži proti ČR

Praha Vaccines napadla u soudu rozhodnutí, kterým vláda znemožnila, aby se v závodě firmy v Bohumili u Prahy vyráběla vakcína proti dětské obrně. V žalobě argumentuje mimo jiné dopisem tehdejšího náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly z května 2018, kterým o možné výrobě vakcíny firmou Praha Vaccines informoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO)

Žalobu na vládu a ministerstvo zdravotnictví podala Praha Vaccines, která dnes patří společnosti Novavax, loni v prosinci u Městského soudu v Praze. Podle serveru SeznamZprávy.cz může věc dospět k arbitráži proti ČR, ministerstvo zdravotnictví navrhlo zamítnutí žaloby.

Prymula v dopise bez vědomí tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a dalších kompetentních činovníků ministerstva oznamoval WHO, že firma má pro výrobu vakcíny proti dětské obrně veškerá oprávnění pracovat s nebezpečnými viry, tedy že má tzv. status Polio Essential Facility. Prymulovo tvrzení ale nebylo pravdivé a vláda tento stav loni potvrdila svým rozhodnutím, uvedl server. "Vláda ČR neschvaluje určení závodu společnosti Praha Vaccines a. s. v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy jako 'Polio Essential Facility'," stojí v rozhodnutí kabinetu.

Praha Vaccines to napadá a argumentuje mimo jiné Prymulovým dopisem. "Legitimní očekávání žalobce bylo mimo jiné založeno na dopise ministerstva adresovaném WHO ze dne 22. května 2018, kterým prof. Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči, informuje WHO o existenci žalobce jako o 'Polio Essential Facility' v České republice," píše se v žalobě.

Jak se Praha Vaccines dostala k Prymulovu dopisu, který firma předkládá v žalobě jako důkaz, není podle SeznamZprávy jasné. Dopis byl sice na hlavičkovém papíře ministerstva zdravotnictví, ale nemá číslo jednací a v systému ministerstva oficiálně neexistuje. Bývalý ministr Vojtěch uvedl, že o Prymulově dopisu se dozvěděl po několika měsících náhodou od WHO a organizaci následně informoval, že Praha Vaccines status Polio Essential Facility nemá.

Dopis je standardní komunikace náměstka. Reagoval jsem na řádně podanou žádost výrobce vakcín, která přišla datovou schránkou. Nic nebylo utajováno, a ani nebylo potřeba. — Roman Prymula (@profesorPrymula) November 23, 2020

Prymula v pondělí na twitteru dopis označil za standardní komunikaci. Uvedl, že dopisem reagoval na řádně podanou žádost výrobce vakcín, která přišla na ministerstvo. V úterý ve vyjádření zaslaném ČTK doplnil, že pokud by ministerstvo nereagovalo na žádost firmy, byla by právě tato nečinnost ze strany úřadu záminkou k podání žaloby proti státu. Obava z takové žaloby, která by ale šla za nečinností hygieniků a Vojtěcha, může být podle Prymuly jediným vysvětlením pro to, že se jeho dopis pro WHO nyní objevil.

Prymula vystřídal letos v září Vojtěcha ve funkci ministra zdravotnictví. Zhruba po měsíci jako ministr skončil poté, co byly zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá bez roušky do auta s řidičem. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví, vydaného proti šíření epidemie koronaviru, přitom restaurace v té době musely mít v noci zavřeno a roušky byly v autě povinné, pokud člověk nejel sám nebo s rodinou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí oznámil, že Prymula bude jeho poradcem pro zdravotnictví.