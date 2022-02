První kráva, co vylétla do oblak - a nadojila

Před 92 lety se proletěla v aeroplánu první kráva. Ne že by stroj pilotovala – prostě se jen svezla a za letu ještě nadojila.

Dvouletá kravka Elm Farm Ollie plemena guernsey měla dvojí úkol: stát se hvězdou reklamní akce a zároveň součástí vědeckého experimentu, který měl prozkoumat vliv letu a nadmořské výšky na zvířata. Každopádně 18. února 1930 v rámci Mezinárodní letecké výstavy v americkém St. Louis napochodovala Ollie v Bismarcku ve státě Missouri na palubu letadla Ford Trimotor a vydala se na cestu do 115 kilometrů vzdáleného St. Louis.

Naložit bezmála půltunové zvíře do letadla vypadalo jako složitý úkol, takže ne nadarmo byla vybrána právě Ollie, která byla známá nejen jako skvělá dojnice (doma v Bismarcku dávala mléko třikrát denně), ale i jako mimořádně klidné a učenlivé zvíře.

Nástupem do mašiny a absolvováním letu to ale nekončilo: Elm Farm Ollie (známá také jako „Nellie Jay“ a po úspěšném letu jako „Sky Queen“, tedy Královna nebes) během letu nadojila 24 litrů mléka! To pak bylo uzavřeno do kartonů a na padácích se sneslo k nadšeným návštěvníkům výstavy. Nebeské mléko si údajně zavdal i slavný letecký průkopník Charles Lindbergh.

O výsledcích vědeckého výzkumu není nic známo, každopádně však statečná kravka „prošlápla cestu letecké přepravě hospodářských zvířat“, jak o ní napsal dobový tisk.

Ačkoli se Elm Farm Ollie narodila a vyrostla v Bismarcku, proslavila se především na festivalech v „mléčném státě“ Wisconsin. Odtud pocházel i Elsworth W. Bunce, který měl tu čest, že se stal prvním člověkem, který podojil krávu za letu.

Ollie se sice dožila jen asi deseti let, ale slavnou zůstává dodnes. Stala se hrdinkou mnoha příběhů, komiksů či oslavných básní, a dokonce se jí dostalo i vlastního portrétu od E. D. Thalingera. Její historický let připomněla v roce 1990 píseň The Bovine Cantata in B-Flat Major v originální operetě Madame Butterfat od Barryho Levensona.