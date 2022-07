První dáma Ukrajiny znala jednu z dětských obětí útoku ve Vinnycji

Ukrajinská armáda útok připisuje ruským silám, které rakety Kalibr vypálily z ponorek v Černém moři.

Zelenská a Liza se setkaly se při natáčení videoklipu k Vánocům, napsala ukrajinská první dáma na twitteru. Zveřejnila také zmíněné vánoční video a vyzvala, aby lidé na dívku vzpomínali kvůli tomu, co udělala za svého života, a nejen jako na oběť.

„Všechny nás dnes vyděsilo video převráceného dětského kočárku ve Vinnycji. A potom, když jsem četla zprávy, jsem si uvědomila, že tu dívku znám. Nenapíšu zde vše, co bych chtěla říct těm, kteří ji zavraždili. Napíšu o Lize,“ uvedla Zelenská. Liza „zvládla za půl hodiny namalovat nejen sebe, sváteční šaty, ale i všechny ostatní děti, mě, kameramany a režiséra,“ vzpomíná na předvánoční natáčení Zelenská.

Vinnycja leží asi 250 kilometrů jihozápadně od Kyjeva, a nachází se tak daleko od hlavních frontových linií na východě a jihu Ukrajiny. Ve městě, kde před válkou žilo přibližně 370 000 obyvatel, se podle webových stránek ukrajinské armády nachází velitelství ukrajinského letectva. Rusko se ho podle ukrajinských vzdušných sil pokusilo zasáhnout řízenými střelami už v březnu. Do Vinnycje se uchýlily tisíce lidí, které uprchly před ruskou invazí z východu Ukrajiny.

A new video shows the mass destructions with numerous casualties in Vinnytsia downtown as a result of Russian missile strike. "Russia is a terrorist state", said President Volodymyr Zelenskyy in his Facebook.



