Průlom v omlazení: Vědci už vědí, jak zastavit stárnutí
20. 8. 2025 – 14:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mladá krev a buňky kostní dřeně jako elixír mládí? Zní to jako upírská legenda, ale vědci z Hamburku tvrdí, že pokožce dokázali v laboratoři ubrat roky. Pokud se výsledky potvrdí i u lidí, může jít o největší průlom v boji proti stárnutí.
Touha po věčném mládí je tak stará, jak staré jsou první lidské mýty. Od alchymistů hledajících kámen mudrců, přes pověsti o kouzelných pramenech až po hraběnku Báthoryovou koupající se v krvi panen – lidstvo se nikdy nepřestalo dívat po cestách, jak zpomalit čas. Dnes už sice nikdo nevěří na kouzelné fontány, ale touha zůstává. A trh s přípravky proti stárnutí se stal obřím byznysem: miliardy vydělávají krémy, séra a procedury, které slibují zázraky, ale ve skutečnosti často dělají jen málo.
Do tohoto světa plného prázdných slibů přichází výzkum, který zní skoro jako sci-fi. Tým vědců z hamburské společnosti Beiersdorf AG, známé značkami péče o pokožku, tvrdí, že našel cestu, jak pokožku skutečně omladit. Nejde o žádný krém z drogerie, ale o kombinaci mladé krve a buněk kostní dřeně. A výsledky, které přinesly první laboratorní pokusy, jsou ohromující.
Kostní dřeň a krev: tandem, který umí vrátit čas
Výzkumníci vytvořili v laboratoři speciální 3D model lidské kůže, na němž zkoušeli účinky mladého krevního séra. Samotné sérum ale nezabíralo. Zlom přišel, až když k němu přidali buňky kostní dřeně. Najednou se v tkáni objevily signály, které naznačovaly zpomalení či dokonce zvrácení stárnutí. Proč právě kostní dřeň? Je totiž plná kmenových a progenitorových buněk, které mají úžasnou schopnost měnit se v jiné typy buněk a podporovat regeneraci tkání. Tyto buňky jsou zároveň neobyčejně citlivé na své prostředí. A v reakci na mladou krev začaly produkovat celkem 55 různých proteinů. Sedm z nich je vědecky spojeno s procesy, jež stojí za mladistvou pletí – obnovou buněk, tvorbou kolagenu či hojením. Když vědci ošetřili kožní kultury touto kombinací, biologický věk pokožky se laboratorně snížil o celé roky. Buňky se začaly rychleji množit, zvedla se jejich metabolická aktivita a pokožka působila zdravěji a pružněji.
„Kůže je náš největší orgán a první známky stárnutí se na ní objevují jako na prvním plátně,“ vysvětlují autoři studie. „Proto je ideální tkání k výzkumu, protože zároveň odráží celkový stav lidského těla.“
Upírské legendy s vědeckým základem?
Myšlenka, že krev má moc prodloužit život a navrátit mládí, není nová. Inspirovala středověké pověsti i první upírské příběhy. Nyní se však ukazuje, že v nich může být víc než jen fantazie. „Identifikovali jsme několik proteinů, které mohou hrát klíčovou roli v omlazení pokožky,“ píší vědci ve své práci zveřejněné v prestižním časopise Aging. Zatím jde ale „jen“ o výsledky z laboratoře. Výzkumníky čeká velký úkol – ověřit, zda stejné účinky nastanou i u živých lidí, nikoli pouze u izolovaných buněk. Teprve pak se ukáže, zda mladá krev a kostní dřeň skutečně otevřou cestu k novým anti-aging terapiím.
A pokud ano? Pak by mohlo jít o převratný objev. Světová populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku než kdy dříve, ale naše těla nejsou na tak dlouhé fungování stavěna. Nemoci, únava a opotřebení přicházejí dřív, než by si kdo přál. Pokud by se podařilo proces stárnutí zpomalit nebo dokonce zčásti obrátit, nešlo by jen o estetiku, ale o zásadní zlepšení kvality života.
„Stárnutí je složitý proces, který stojí za většinou nemocí spojených s věkem a představuje obrovskou výzvu pro medicínu,“ připomínají vědci. „Jen málo metod dokázalo skutečně zvrátit jeho projevy.“
Vize budoucnosti
Představa, že by v budoucnu mohly existovat terapie založené na mladé krvi a kostní dřeni, zní možná děsivě i vzrušujícím způsobem. Někomu může evokovat temné obrazy upírů, jinému futuristické kliniky, kde se „přetáčí“ biologický věk. Ale faktem je, že vědecké výsledky přibývají a dokazují, že stárnutí nemusí být jen jednosměrná ulice. Možná jednou nebudeme mluvit o zázračných krémech z drogerií, ale o skutečných léčebných metodách, které dokážou lidské tělo přeprogramovat. Ne kvůli marnivé touze po hladší tváři, ale kvůli tomu, aby lidé ve vyšším věku mohli zůstat zdraví, aktivní a nezávislí.
Elixír mládí? Možná je blíž, než si myslíme – a neteče v pohádkové fontáně, ale v našich žilách.