Za podvod v kauze IZIP snížil odvolací soud mužům tresty na pět let vězení
20. 8. 2025 – 14:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalému řediteli společnosti IZIPJiřímu Paškovi a společníkovi firmy FINIM Iljovi Čurdovi dnes odvolací Vrchní soud v Praze uložil pětileté vězení za podvod.
O rok jim snížil tresty, které mužům loni v říjnu uložil pražský městský soud. Případ se týká spolupráce společnosti IZIP se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Oba muži vinu v minulosti popřeli. Dnešní rozsudek je pravomocný.
Soudy se případem začaly zabývat v roce 2019, do případu zasáhl i Ústavní soud. Oba muži si původně vyslechli od městského soudu šestileté tresty vězení, rozhodnutí potvrdily i vrchní a Nejvyšší soud (NS). Ústavní soud ale v roce 2023 NS mimo jiné vytkl, že procesně chyboval, když Paškovi s Čurdou neumožnil reagovat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství k jejich dovolání. Nejvyšší soud pak napodruhé rozsudek zrušil a kauzu vrátil k městskému soudu. Ten pak znovu rozhodl o vině obou obžalovaných.
Odvolací soud dnes potvrdil, že jsou muži vinni, o rok jim však snížil uložené tresty. Městský soud podle něj dostatečně nezohlednil dobu, která od spáchání skutku uplynula. "Je potřeba k tomu přihlédnout, a to soud prvního stupně neučinil," uvedl předseda odvolacího senátu Radek Hartman. Součástí dnešního pravomocného rozhodnutí je pro oba muže i pětiletý zákaz činnosti a peněžitý trest dva miliony korun.
Firma IZIP dříve provozovala pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu elektronické zdravotní knížky a portál pro komunikaci s lékaři či zaměstnavateli. Pašek s Čurdou se podle obžaloby rozhodli na této spolupráci obohatit na úkor IZIP. V roce 2008 proto nechali uzavřít zprostředkovatelské smlouvy, podle nichž měla Čurdova FINIM dopomoci IZIP k rozšíření kontraktů s pojišťovnou.
Smlouvy však byly podle obžaloby účelové a FINIM žádnou zprostředkovatelskou činnost neprováděla. Čurda přesto jménem své firmy vystavoval společnosti IZIP faktury, které Pašek nechal proplácet. Pašek se pak nechal ve FINIM zaměstnat a Čurda mu část získaných peněz vyplatil jako mzdu. Obžaloba kvalifikovala jednání mužů jako zpronevěru, soudy ale dospěly k závěru, že šlo o podvod.
Čurda se dnešního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnil, Pašek výsledek jednání komentovat nechtěl. V minulosti oba vinu odmítli.