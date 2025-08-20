Albert rozstřeluje ceny: Slevy, ze kterých padají brady
20. 8. 2025 – 14:15 | Zprávy | Anna Pecena
Všechno, co jste doposud považovali za obyčejné nákupní zboží, se tentokrát v Albertu proměnilo v bezkonkurenční výhodu! Akční leták platný od 20. 8. do 26. 8. 2025 přináší cenové bomby, které vás doslova srazí na kolena – od jogurtů za pár babek po luxusní kosmetiku za kapsu víc, než jste čekali.
Maso a mléčné výrobky – základní potraviny za pár korun
Kdo by čekal, že vepřová pečeně bez kosti může stát pouhých 89,90 Kč za kilo, ten by v roce 2025 možná jen nevěřícně kroutil hlavou. Albert ukazuje, že i v době drahých energií a potravin to jde, a nasazuje cenu, která připomíná spíš devadesátky. Stejně dravě působí i mléčné výrobky. Máslo značky Česká chuť vychází na 46,90 Kč za klasickou čtvrtkilovou kostku, takže kdo se chystal na pečení, má nejvyšší čas. Jogurtový nápoj Activia pořídíte za 21,90 Kč a smetanové jogurty Florian spadly dokonce na 9,90 Kč. To už není jen sleva, to je pozvánka k tomu, abyste zaplnili celou polici v lednici.
Ovoce a základní suroviny – sezóna s cenovým bonusem
Když se řekne léto, většina lidí si vybaví čerstvé ovoce. A tady Albert útočí opravdu tvrdě: hrozny tmavé bezsemenné stojí 31,90 Kč za půlkilové balení a hrozny bílé bezsemenné jen o dvě koruny dráž, tedy 33,90 Kč. Zdravý salát ledový vychází na směšných 14,90 Kč a vejce z podestýlky velikosti M za 39,90 Kč za deset kusů už v regálech dlouho ležet nebudou. Do kuchyně se vyplatí přihodit i řepkový olej Gustona za 29,90 Kč a kdo si ráno neumí představit bez kofeinu, sáhne po instantní kávě Nescafé Crema za 139,90 Kč nebo Nescafé Classic Crema za 159 Kč. K tomu ještě Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 Kč a jasně – domácí lednice bude mít o zábavu postaráno.
Drogérie a domácnost – čistota za hubičku
Ale Albert nezůstal jen u potravin. Leták od 20. do 26. srpna přináší i domácí výbavu za směšné ceny. Coccolino aviváž na 68 dávek stojí jen 89,90 Kč, což je sleva téměř 60 procent. Perwoll prací gel na 60 dávek vychází na 229 Kč a velký Persil na sto praní pořídíte za 449 Kč. Domestos 24H Plus (750 ml) padl na 44,90 Kč a WC blok Bref Power Aktiv v balení tří kusů stojí 64,90 Kč. Čistota se tak dostává na úroveň, kdy si za drobné peníze pořídíte vybavení na celý měsíc praní a úklidu.
Týdenní leták, který platí od středy 20. do úterý 26. srpna, je učebnicovým příkladem toho, jak supermarket rozpoutá nákupní horečku. Levné maso, máslo, ovoce i drogérie dohromady tvoří koktejl, který nutí zákazníky plnit košíky až po okraj. V kombinaci s letní sezónou jde o jednu z nejatraktivnějších nabídek letošního roku – a kdo zaváhá, ten platí víc.