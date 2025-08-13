Protiklady se přitahují? Nečekaná láska: Kazma našel štěstí s půvabnou jogínkou
13. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Protiklady se přitahují, říká se. A kdybyste náhodou nevěřili, stačí se podívat na Kazmu s jeho novou láskou.
Když už jsme u opakování provařených úsloví: Láska si nevybírá. Své o tom ví influencer Kamil Bartošek (Kazma), který si našel novou vyvolenou. A ta se k němu papírově nijak zvlášť nehodí.
Na čemž ale vůbec nesejde, protože jsou oba evidentně šťastní. Papírové předpoklady aby spral ďas.
Kazmova nová přítelkyně se jmenuje Tereza Kopecká a jde o slečnu mnoha talentů: Zvládá například DJing, jógu a přírodní spiritualitu.
A právě na fotkách z přírodně-spirituálního posezení Tereza prozradila náklonnost ke Kazmovi.
„Děkujeme za such a healing experience. Ačkoli jsem ke konci byla už úplně over přesocializovaná, byla jsem šťastná, že můžu být na jednom místě s tolika krásnýma dušičkama zároveň,“ přidala česko-anglický veletoč ke snímkům na sociální síti.
Tak ať to vydrží!
View this post on Instagram