Další ostuda? Na Krampolově smuteční hostině se měla strhnout bitka
13. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Večerní hostina neproběhla bez zádrhelu a podle všeho přišlo i na fyzickou konfrontaci.
Organízátor pohřbu a posledního rozloučení s ikonickým hercem Jiřím Krampolem se snažil, seč mu síly stačily, ale občas se zkrátka přilepilo trochu smůly na paty.
Ať už vzpomeneme na vyhozeného nevyhozeného Krampolova syna Martina, kterému měl někdo zakázat sedět v první řadě, či básnířku Beatrice Albrecht se zástupem hostí a údajnými požadavky na speciální privilegia.
O nevychovancích, kteří si i přes žádost neuměli vypnout během obřadu telefon, ani nemluvě.
A i smuteční hostinu podle všeho poznamenala nepříjemná událost: Okolo osmé večerní se měly porvat dvě ženy, tvrdí web PrahaIN.
„Jedna řekla té druhé, že prý Jirku vědomě okradla o padesát nebo sedmdesát tisíc korun, přesnou částku si nepamatuju. Obviněná žena měla u sebe dceru a ta se své maminky okamžitě zastala. Následovala ostrá hádka, hrozný řev, strkanice, prostě rvačka,“ tvrdí svědek.
„Ta, kterou obvinili, je pořádná ženská a nic si nenechala líbit. Večer sice pokračoval, ale atmosféra už byla tou scénou výrazně narušena. Policie se nevolala, nikdo nebyl zraněný, ale do vlasů si vjely fest,“ dodal.
„Jo, to se tam stalo, vyříkávaly si to tam ty ženy. Bylo to ale velmi rychlé...“ potvrdila přítomná Šárka Rezková.
Jestli to ale bylo tak horké, zůstává ve hvězdách, protože přítomný redaktor eXtra.cz David Zápal naopak s jistotou prohlašuje, že se nic podobného nestalo: „To by se muselo stát až po jedné ráno, zhruba tehdy jsem odjížděl. Vím bezpečně jen to, že v osm večer, jak se někde psalo, že se to mělo udát, k žádnému konfliktu mezi ženami určitě nedošlo,“ uvedl.
Krom tohoto jediného zádrhelu ale prý jinak všechno proběhlo v nejlepším pořádku: „Bylo to hodně komorní a velice důstojné. Nikdo se neopíjel. Bylo tam dost jídla, šlo o takový příjemný catering a podvečerní povídání. Mně se to hodně líbilo,“ popsal jiný svědek.