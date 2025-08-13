Dnes je středa 13. srpna 2025., Svátek má Alena
Počasí dnes 30°C Jasno

Miliardář Chlad na dovolené: "Nejsou tu žádní bezdomovci, feťáci či divní lidé"

13. 8. 2025 – 7:35 | Magazín | Jiří Rilke

Miliardář Chlad na dovolené: "Nejsou tu žádní bezdomovci, feťáci či divní lidé"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Známý podnikatel vzal svou vyvolenou na dovolenou snů.

Odpočinout si někdy potřebuje každý. A dá se celkem očekávat, že když na dovolenou vyrazí známý miliardář Richard Chlad, nepořídí si Chorvatsko s polopenzí.

Ne, Chlad se svou půvabnou drahou polovičkou Annou-Marií vyrazili na jih Francie, kde nastoupili na přepychovou jachtu a užili si moře.

„Dovolená úžasná, čtyřicetimetrová jachta, což je pro mě, zkušeného mořského vlka a námořního kapitána, obrovský zážitek. I pro Aničku, protože moře je nám souzené. To je s námi od začátku našeho vztahu,“ radoval se miliardář pro eXtra.cz.

„Nalodili jsme se v Nice, pluli k Saint-Tropez, Cannes, motali jsme se opět i kolem monackých vod a následně jsme se přes Cannes vraceli do Nice. Musím říct, že Francouzská riviéra je úplně jiná Francie, než co se děje třeba v Marseille, kde pobřeží ovládají všemožné gangy. Tady je vidět, že se jedná o úplně jinou zemi a jiný pořádek. Nejsou tu žádní bezdomovci, feťáci či divní lidé,“ pochvaloval si.

Spokojený pár se také na chvíli potkal s další prominentní dvojicí na dovolené: S Ornellou Koktovou s manželem Josefem.

„S Pepíkem i jeho manželkou jsme v poměrně čilém kontaktu, ať už po telefonech nebo po sítích. Samozřejmě je tam jasná paralela, starý mazáci mají vedle sebe atraktivní ženy, které se daly lidsky dohromady, i když je Ornella maminka tří dětí, zatímco my máme jen pejska a děti zatím nechystáme. Holky si hodně rozumějí. Pepa je v klidu, obrovský mentor pro Ornellu. Oba se ideálně doplňují,“ skládá Chlad poklonu.

Tagy:
Dovolená spokojenost odpočinek
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Protiklady se přitahují? Nečekaná láska: Kazma našel štěstí s půvabnou jogínkou

Následující článek

To je pohled! Kašákova slavná sestra se svlékla a předvedla postavu jak od sochaře

Nejnovější články