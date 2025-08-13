Miliardář Chlad na dovolené: "Nejsou tu žádní bezdomovci, feťáci či divní lidé"
13. 8. 2025 – 7:35 | Magazín | Jiří Rilke
Známý podnikatel vzal svou vyvolenou na dovolenou snů.
Odpočinout si někdy potřebuje každý. A dá se celkem očekávat, že když na dovolenou vyrazí známý miliardář Richard Chlad, nepořídí si Chorvatsko s polopenzí.
Ne, Chlad se svou půvabnou drahou polovičkou Annou-Marií vyrazili na jih Francie, kde nastoupili na přepychovou jachtu a užili si moře.
„Dovolená úžasná, čtyřicetimetrová jachta, což je pro mě, zkušeného mořského vlka a námořního kapitána, obrovský zážitek. I pro Aničku, protože moře je nám souzené. To je s námi od začátku našeho vztahu,“ radoval se miliardář pro eXtra.cz.
„Nalodili jsme se v Nice, pluli k Saint-Tropez, Cannes, motali jsme se opět i kolem monackých vod a následně jsme se přes Cannes vraceli do Nice. Musím říct, že Francouzská riviéra je úplně jiná Francie, než co se děje třeba v Marseille, kde pobřeží ovládají všemožné gangy. Tady je vidět, že se jedná o úplně jinou zemi a jiný pořádek. Nejsou tu žádní bezdomovci, feťáci či divní lidé,“ pochvaloval si.
Spokojený pár se také na chvíli potkal s další prominentní dvojicí na dovolené: S Ornellou Koktovou s manželem Josefem.
„S Pepíkem i jeho manželkou jsme v poměrně čilém kontaktu, ať už po telefonech nebo po sítích. Samozřejmě je tam jasná paralela, starý mazáci mají vedle sebe atraktivní ženy, které se daly lidsky dohromady, i když je Ornella maminka tří dětí, zatímco my máme jen pejska a děti zatím nechystáme. Holky si hodně rozumějí. Pepa je v klidu, obrovský mentor pro Ornellu. Oba se ideálně doplňují,“ skládá Chlad poklonu.
View this post on Instagram