Proti kvótám uděláme všechno, hlásil Babiš a zpražil Okamuru

Vláda podle svého předsedy Andreje Babiše (ANO) udělá vše proti povinným kvótám na uprchlíky nebo proti přerozdělování žadatelů o azyl, které plánuje EU. Premiér to ve středu uvedl ve sněmovně v úvodu debaty nad návrhem unijní reformy azylové politiky. Diskusi prosadilo hnutí SPD.

"Kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu," uvedl Babiš. Podle něj je i návrh na povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy EU "cesta pro další rozdělování Evropy a je to cesta do pekel".

Vláda proto podle premiéra udělá vše pro to, aby Česko se svým odmítavým postojem nebylo v této věci v radě ministrů EU přehlasováno, jako se tomu stalo v případě kvót. "Máme na to plán, ale nechci říkat, koho jak oslovíme. Cíl je jasný - zamezit tomu, aby se stalo to, co se už jednou stalo," uvedl.

Odmítnout celou reformu azylové politiky EU, což požaduje SPD kvůli narušení suverenity ČR, by podle premiéra nebylo dobré, protože novelizace má za cíl také zjednodušit azylové postupy a zabránit zneužívání azylového řízení. Babiš předpokládá, že o reformě se bude vyjednávat až do června.

Debaty využili hlavně poslanci SPD, kteří přednášeli předem připravené projevy, občas protkané expresivními výrazy. Reformu označovali za podvod a za selhání české diplomacie, neboť přípravě změn nezabránila. Podle Jana Hrnčíře je návrh reformy "zhoubný a vražedný", podle Radovana Vícha "EU páchá sebevraždu v přímém přenosu a nutí nás, abychom se připojili". Monika Jarošová mluvila o přeměně nezávislých evropských států na nesvéprávné regiony obdobné protektorátům.

Okamura ve svém vystoupení mluvil o hrozící kolonizaci Evropy Afričany a muslimy, s tím spojených bezpečnostních rizicích nebo o tom, že Česko bude muset přijmout až 150 tisíc uprchlíků. ČR je podle Okamury v "režimu ohrožení".

"Je zbytečné, aby Okamura strašil občany. My skutečně nejsme v trvalém ohrožení," reagoval na to Babiš podobně jako bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj je cestou k omezení migrace efektivnější návratová politika a ochrana vnějších hranic EU.

"Cesta určitě není, že budeme strašit lidi a zavírat hranice," prohlásil. Podle předsedy ODS Petra Fialy by měli poslanci vládu zavázat k tomu, aby trvala na tom, aby se nová azylová pravidla schvalovala pouze jednomyslně, a nestalo se tak, že by některý stát byl přehlasován.

Co navrhnete, ptají se Piráti

Sněmovna by měla podle Pirátů vyzvat vládu, aby předložila EU konstruktivní alternativní návrh k automatickému přerozdělovacímu mechanismu pro žadatele o azyl, oznámil poslanec Pirátů Mikuláš Peksa. Podle Peksy pouze odmítnutí nemá naději na úspěšné prosazení v EU. Rozhodnutí o návrzích je naplánováno po polední přestávce.

"Je potřeba zvýšit efektivitu fungování evropských informačních systémů a snížit tak administrativní zátěž, která nyní dopadá na jednotlivé státy," uvedl pirátský poslanec. Piráti také požadují, aby Česko podpořilo funkční navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu a aby se zlepšila ochrana vnější schengenské hranice.

Podle Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) by se ČR měla bránit pouze korekčnímu mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl, nikoli například zrychlení azylového řízení, které by urychlilo také vrácení neúspěšných žadatelů do země původu.

TOP 09 vyzvala premiéra, aby především prosazoval dodržování už dříve schváleného režimu příspěvků do svěřenských fondů pro Sýrii a Afriku. "Jedná se o zásadní nástroj pro dlouhodobé a stabilní řešení migračních rizik," uvedla v tiskové zprávě.