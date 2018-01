Vláda nechce žalobu proti limitům znečištění. Práce aktivistů, volají svazy

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Oborové podnikatelské svazy jsou zklamány, že se Česko nepřipojí k polské žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. O postoji rozhodla ve středu vláda. Podle ředitele Teplárenského sdružení Martina Hájka kabinet podlehl nátlaku nevládních organizací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v materiálu pro vládu tvrdilo, že se jeví jako vhodné se k polské žalobě přidat. Záměr kritizovaly ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace kvůli tomu v úterý vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) s návrhem MPO zásadně nesouhlasilo také ministerstvo životního prostředí.

"Zamítavé stanovisko vlády je pro nás zklamání. Česká republika podle nás tímto nehájí své zájmy, takové jednání hodnotíme jako vysoce rizikové a negativní signál od vlády," uvedl dnes prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

MPO se v materiálu mimo jiné odvolávalo na odhady technické pracovní skupiny, ve které jsou zastoupeni provozovatelé klíčových energetických provozů ČR. Ta tvrdí, že předpokládané náklady zavedení limitů podle rozhodnutí Bruselu povedou k navýšení už uskutečněných investic do ekologických opatření v průmyslu zhruba o 15 až 20 miliard korun.

Nutnost dalších investic v hodnotě 20 miliard zmínil v úterý i ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO). "To povede ke zvýšení cen tepla a elektřiny, což může mít za následek poměrně rychlý rozpad centralizovaného zásobování teplem," napsal ČTK. Upozornil, že Česko limity znečištění kritizovalo od začátku a do 107 spalovacích zařízení se kvůli omezení zplodin už dřív investovalo 40 miliard korun.

Svaz průmyslu dnes dodal, že je nepřijatelné, aby vláda nereagovala na kroky Evropské komise, které podle něj bezdůvodně znehodnocují vynaložené investice a narušují stabilitu investičního prostředí v ČR.

Hájek z Teplárenského sdružení podotkl, že žaloba byla už polskou vládou podána a Evropský soudní dvůr o ní bude rozhodovat bez ohledu na to, jestli se k ní Česká republika připojí nebo nepřipojí. "Evropský soudní dvůr je zcela nezávislý na členských státech EU, řídí se výlučně právem a jeho rozhodování nemůže nijak ovlivnit, jestli žalobu na Evropskou komisi podporuje jeden nebo deset států," uvedl. "V tomto smyslu byla reakce nevládních organizací zcela účelová a mrzí mě, že vláda tomuto nátlaku podlehla. Pokud by se Česká republika k žalobě připojila, získala by status vedlejšího účastníka, což by především znamenalo, že by měla přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu," dodal.

Přísnější národní limity schválené EU se týkají emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, nemetanových těkavých organických látek, amoniaku a prachových částic do velikosti 2,5 mikrometru. Jejich hlavním zdrojem je doprava, vytápění, průmysl a zemědělství. Podle odhadů Evropské komise způsobila špatná kvalita ovzduší v EU v roce 2010 asi 400 tisíc předčasných úmrtí.