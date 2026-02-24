Prodej nových aut v EU v lednu klesl, značce Škoda se ale dařilo
24. 2. 2026 – 16:27 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v lednu meziročně snížil o 3,9 procenta na 799.625.
Pokles tak vykázal poprvé od loňského června, uvedlo ve své dnešní zprávě Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Pokles prodeje benzinových a naftových vozů převážil nad růstem prodeje elektromobilů a hybridních vozů. Prodej značky Škoda nicméně v lednu v EU stoupl o více než desetinu. Škoda tak byla druhou nejprodávanější značkou v EU za Volkswagenem.
Prodej naftových automobilů se v lednu meziročně snížil o 22,3 procenta, prodej benzinových vozů se propadl o 28,2 procenta. Prodej aut s čistě elektrickým pohonem se naopak o 24,2 procenta zvýšil. Podíl těchto vozů na celkovém prodeji tak činil 19,3 procenta, upozornila ACEA.
Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v lednu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o 10,7 procenta na 57.619 vozů. Podíl této značky na unijním trhu tak vzrostl na 7,2 procenta z 6,3 procenta před rokem.
Na evropském trhu prodej aut s čistě spalovacími motory zažívá podle experta společnosti EY Petra Knapa volný pád. Podíl benzinových aut se propadl na 22 procent a naftových na 8,1 procenta.
"To již není jen trend, ale strukturální změna. Hybridy se stávají jasnou volbou s 38,6 procenta trhu," poznamenal Knap. Dodal, že čínské značky svůj podíl v EU více než zdvojnásobily na 7,4 procenta. Samotná společnost BYD zaznamenala meziroční nárůst o 175 procent.
Český Svaz dovozců automobilů (SDA) už začátkem tohoto měsíce oznámil, že prodej nových osobních aut se v České republice v lednu meziročně snížil o 6,7 procenta na 18.043 vozů. Nejprodávanější značkou v Česku byla Škoda, za ní následovaly Volkswagen a Toyota.