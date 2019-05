Proč stojí za to vydat na druhou stranu zeměkoule

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Exotický ostrov Mauricius ležící v Indickém oceánu není jen místem nekonečných pláží a tyrkysového moře. Nabízí mnohem víc, bujnou vegetaci, přírodní úkazy a nespočet barevných chrámů a soch.

Chamarel

Takřka povinnou zastávkou je pro návštěvníky oblast Chamarel na jihu ostrova, která nabízí unikátní podívanou. Mezi hustými zelenými lesy se totiž nachází lávové duny hrající sedmi barvami. Lávový písek plynule přechází z typicky hnědé barvy do červené, fialové, modré, šedivé, žluté a růžové. Odtud tedy název Sedmibarevná země.

Přírodní úkaz má na svědomí čedič, který se působením vlhkého a horkého klimatu začal v sopečné půdě rozpouštět na jednotlivé minerály. Například oxid železitý zbarvil půdu do červené a antracitové barvy a hliník zase do různých odstínů modré. Tyto pestrobarevné kopečky je dnes možné obdivovat pouze přes nízký dřevěný plot, který byl postaven kvůli některým nenechavým turistům sbírajících písek do lahviček. Nyní si ho mohou zakoupit za tučný poplatek ve zdejších obchodech.

Čajová velmoc

Nejen Srí Lanka a Čína, ale i Mauricius je producentem kvalitních čajů. Nejznámější je čajová plantáž Bois Cheri, která byla založená už v roce 1892. Zájemce za nemalý poplatek pustí do místního muzea i továrny. Zdejší zaměstnanec vypráví se značným zápalem o jednotlivých výrobních procesech, od sběru čajových lístků po jejich sušení a drcení až po sáčkování a plnění do krabic. Anglický výklad zakončuje ochutnávka zdejších čajů. Kromě tradičního zeleného a klasického černého, nabízí i ty s příchutí kokosu, vanilky, skořice či kardamomu.

Když náboženství nerozděluje

Mauricius je také symbolem náboženské tolerantnosti a rovnocennosti. Po staletí tu vedle sebe v poklidu žijí hinduisté, buddhisté, křesťané a muslimové. Nejsilněji je tu zastoupen hinduismus, který vyznává téměř polovina obyvatel.

Posvátným místem je jezero Grand Bassin známé také jako Ganga Talao - na jeho břehu najdete chrám, množství menších barevných soch bohů a obětní svatyně. Od jezera jsou také viditelné monumentální sochy boha Šivy a jeho choti Parváti tyčící se do výšky 33 metrů.

Na ostrově ale najdete i řadu křesťanských kostelů.

Všudypřítomný symbol ostrova - dronte mauricijský alias dodo

Ačkoli už dávno vyhynul, narazíte na něj téměř všude. Řeč je o ptáku dodo, který je vyobrazený na všem, co si dovedete představit - na bankovkách, mincích, propagačních materiálech, suvenýrech, kabelkách, oblečení, na čaji i balíčku s třtinovým cukrem. Nelétavý pták je totiž symbolem ostrova, jako endemit žil pouze na Mauriciu.

Dodo byl zhruba jeden metr vysoký, macatý, měl velký zahnutý zobák a šedé peří. Podle vědců byl vzdáleným příbuzným holubů a měl přátelskou povahu. Za jeho vyhynutí mohou především zvířata - zejména kočky, psi, prasata a makakové, která byla na Mauricius dovezena v době kolonizace. S dodem bojovala nejen o omezené zdroje potravy, ale živila se i jeho vejci. Dodo totiž na rozdíl od ostatních ptáků hnízdil na zemi a ještě k tomu snášel pouze jedno jediné vejce.

Svou vinu nesli i noví osadníci, kteří ničili jeho přirozené prostředí – bohaté lesy, které měnili na plantáže cukrové třtiny. Podle historických údajů byl poslední dodo spatřen v 17. století. Dnes ho kromě upomínkových předmětů připomínají i nalezené kostry.

Mauricijské zlato – cukrová třtina

Mauricius je také světovým producentem třtinového cukru, a to díky ideálním podmínkám pro pěstování cukrové třtiny. Původem sopečný ostrov má úrodnou půdu bohatou na minerální látky. Mauricijský třtinový cukr má oproti jiným druhům této plodiny tmavší hnědou barvu a výraznější vůni. Zbarvení má na svědomí zbytková melasa.

Z cukrové třtiny se ale na ostrově vyrábí i lahodný a silný rum. K dispozici je bílý i hnědý, který můžete ochutnat ve zdejších rumových destileriích, jako je například Rhumerie v Chamarelu. Ta vyrábí i rumy s příchutí vanilky, karamelu či kokosu.