Originální pohon pohádkového ostrova

Nová důchodová komise by se měla zaměřit na řešení problému nižších penzí žen a dřívější důchody pro pracovníky ve fyzicky náročných profesích. Dál by se mohla věnovat i otázce příjmů důchodového systému. Na tiskové konferenci k představení "komise pro spravedlivé důchody" to ve středu řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Tým se má poprvé sejít 22. února.