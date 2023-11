Proč nosí izraelští vojáci na hlavách „kuchařské čepice“?

Maskování je pro vojáky během bojových operací stejně důležité jako zbraně. Pokud nesplynou s prostředím, stanou se v otevřeném prostranství snadným terčem. Za inovátory se v tomto ohledu dají označit Izraelci.

Izrael je od získání nezávislosti v roce 1948 v téměř neustálém konfliktu, ať už hovoříme o arabsko-izraelských válkách, úderech v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu či rozšiřování osad na sporných územích.

Izraelské ozbrojené síly díky tomu získaly cenné zkušenosti s válčením v hustě osídlených oblastech, ale i na otevřeném prostranství. Židovský stát má jednu z nejsilnějších armád světa, která kromě skvělého výcviku disponuje i nejmodernějším vybavením.

Každého už asi někdy napadlo, proč nosí izraelští vojáci na hlavách cosi jako „kuchařskou čepici“ - snadno rozpoznatelný znak vojáků židovského státu. Jedná se o tak zvaný micnefet, speciální pokrývku přilby, která se občas skutečně nazývá podle čepice šéfkuchaře.

Armáda používá micnefet od roku 1994. Tohle slovo má kořeny v semitském jazyce a znamená „zabalit“. Název pochází z kněžského turbanu jeruzalémských veleknězů z období Druhého Chrámu, píše web We Are The Mighty.

Zmást nepřítele tvarem

Micnefet je podstatně větší než samotná přilba, kterou pokrývá. Jeho hlavním účelem je rozbít tvarem charakteristický obrys lidské hlavy s přilbou v otevřeném prostranství a současně zabránit odrazu světla od přilby. To poskytuje izraelským jednotkám taktickou výhodu, kterou však v úzkých uličkách Gazy aktuálně nevyužijí. V současnosti se micnefet vyrábí ze síťoviny s oboustranným maskováním. Jedna strana slouží pro operace v pouštním a druhá v zalesněném prostředí.

Od roku 2013 pak izraelský výrobce taktického vybavení Agilite tyto pokrývky přileb produkuje v oblíbeném MultiCam provedení, což je rozšířené maskování patentované firmou Crye Precision, původně určené pro potřeby americké armády.

Co se samotného micnefetu týče, stal se běžnou výbavou izraelských ozbrojených sil, ať už hovoříme o záložnících, pravidelné armádě či speciálních jednotkách. Hranice Izraele nepřekonal, Agilite však dodává MultiCam provedení do USA.