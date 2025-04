Dluhová bomba tiká: Český stát se topí v dluzích a každý Čech za to dluží přes 313 tisíc

18. 4. 2025 – 17:42 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Český státní dluh znovu dramaticky narostl – během jediného roku přibylo 189 miliard korun. Dluh už překročil 3,4 bilionu a vláda dál tiskne dluhopisy jak na běžícím pásu. Ministr Stanjura uklidňuje, odborníci ale varují: veřejné finance jsou na hraně kolapsu.

Je to tady zas. Česká státní kasa krvácí rychleji než kdy dřív. Ministerstvo financí ve čtvrtek oznámilo, že státní dluh ke konci března dosáhl šílených 3,410 bilionu korun. To je o 45 miliard víc než na začátku roku. Ale to není všechno – meziročně se zadlužení zvýšilo o 189 miliard. A kdo to zaplatí? No přece my všichni.

Na každého Čecha už teoreticky připadá dluh přes 313 tisíc korun. Ano, i na novorozence, důchodce, studenty nebo nezaměstnané. Vláda mezitím dál vydává nové dluhopisy, aby mohla splácet ty staré. A kolotoč se točí dál.

Ministerstvo financí tvrdí, že důvodem je „zajištění financování státního dluhu a průběžné krytí schodku státního rozpočtu“. Ten byl ke konci března už na 91,2 miliardy korun – a to jsme teprve ve čtvrtině roku! Opravdu je všechno „pod kontrolou“, jak říká vláda?

Kontroloři bijí na poplach

Nejvyšší kontrolní úřad už ztrácí trpělivost. Ve své výroční zprávě za rok 2024 uvedl, že stát dál hospodaří špatně a že dluh roste nebezpečně rychlým tempem. Loni se vláda zadlužila o dalších 254 miliard korun, i když se chlubí „zlepšením“ oproti rekordnímu schodku z roku 2023.

Podle NKÚ se vládě nedaří provádět skutečné ozdravování financí, jen přelepuje díry. A přestože ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) stále opakuje, že „Česko patří mezi nejméně zadlužené země EU“, realita je podstatně chmurnější. Dluh roste, výdaje rostou, příjmy zaostávají.

Dluhopisy? Ty jedou naplno

Ministerstvo financí v prvním čtvrtletí letošního roku prodalo na domácím trhu střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v hodnotě 109,2 miliardy korun. Průměrný výnos? 4 % ročně. Dalších 53,3 miliardy získalo prodejem krátkodobých pokladničních poukázek.

Celkově je tak v oběhu už více než 84 miliard korun v krátkodobých státních cenných papírech. A ani koruna z těchto poukázek zatím nebyla splacena. Stát si tak půjčuje dál a dál, jako kdyby neexistovalo zítra.

Zastaví to někdo?

Letošní schodek je sice plánovaný na 241 miliard, ale experti varují, že rozpočet stojí na hliněných nohou. Ministerstvo podle nich nadhodnotilo příjmy a podcenilo výdaje. A pokud přijde ekonomické zpomalení, bude průšvih ještě hlubší.

Zatímco politici mluví o stabilizaci, realita vypadá jinak: dluh roste rychleji než kdykoli od pandemie a žádná brzda není v dohledu. Přijde reformní šok? Nebo krach systému?

Jedno je jisté – český rozpočet nečekají lehké časy.