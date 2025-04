A je po veselce. Hvězda Bacheloru zahodila zásnubní prsten do řeky

18. 4. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Měla se vdávat, ale nic z toho nebude. A pokud náhodou ano, bude potřeba nový prsten, protože ten první nejspíš nikdo z Vltavy lovit nebude.

Kdo sleduje reality show a vůbec mediální prostor, nejspíš si vzpomene, že půvabná blondýnka Olga Bondarenko, kterou známe především z Bachelora, nedávno hlásila životní krok: Zasnoubila se a měla se vdávat.

Fanouškům už ale pomalu začalo být podezřelé, jak Olga v poslední době ignorovala dotazy na přítele či zvídavé sledující na sociálních sítích, kteří se zajmali, kdy přesně bude svatba. A už je to venku, důvod je prostý: Žádná totiž nebude.

Jak Olga prozradila a samozřejmě pečlivě zdokumentovala, natočila a zveřejnila na svém Instagramu, protože bez toho by to rozhodně nešlo, ke svatbě nedojde a blondýnka to zpečetila demonstrativním odhozením zásnubního prstenu do Vltavy.

Pokud vás okamžitě napadlo, jestli prsten, který určitě nebyl zadarmo, náhodou nešlo využít lépe, nejste jediní. Na Instagramu se na Olgu ihned snesla sprška komentářů, které se zajímají, jestli podobné chování myslí vážně a jestli je opravdu nejlepší nápad znečišťovat řeku.

Proč ke svatbě nakonec nedojde, Olga neprozradila. Radu do života si nicméně neodpustila: "Všichni dobře víte, jak jsem snila o pevném rodinném zázemí. Ale nemohla jsem se spokojit s něčím menším a lhát sama sobě. Vybrala jsem si sebe, svou cestu, svůj rozvoj. Upřímně věřím, že mě za to vesmír odmění mužem, který si mě opravdu zaslouží. Protože opravdu vím, co od života chci. A jak má vypadat ideální rodina. Chci říct jen jedno, milé ženy – vždy volte samy sebe. Protože vy jste ta síla," vystřihla verbální veletoč u videa s odhazováním prstenu.