Přitažlivá nejen ve dvaceti? Naučte se nosit spodní prádlo tak, aby lichotilo vaší postavě

8. 7. 2025 – 8:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Dnes už se bez něj sotva obejdeme. Spodní prádlo je první vrstvou, kterou si ráno oblékáme a často tou poslední, na kterou myslíme. Přitom právě ono může rozhodnout, jak se celý den budeme cítit a jak bude náš outfit skutečně působit. Dobře zvolené prádlo umí podpořit siluetu, vyhladit linie a dodat jistotu, nenápadně, ale efektivně. Může být sexy i elegantní, nikdy však laciné. Stačí vědět, jak ho nosit s citem a stylem. A to v každém věku.

Spodní prádlo tu bylo dávno předtím, než krajka dostala erotický nádech a hedvábné košilky začaly být předností romantických nocí. Už ve starověkém Egyptě si ženy i muži omotávali tělo plátnem z praktických důvodů, hygieny a ochrany. V antickém Řecku nosily ženy pásy připomínající dnešní bandeau, aby zpevnily poprsí, zatímco Římanky už používaly vrstvení látek jako náznak cudnosti i stylu. Dokonce se dochovala mozaika ze 4. století n. l., kde dívky trénují ve spodním prádle podobném dnešním sportovním setům.

zdroj: Freepic.com

Cesta prádla z minulosti do šatníku dnešní ženy

Ve středověku šlo hlavně o funkčnost prádla, které chránilo svrchní oděv a tělo. Ženy nosily dlouhé spodničky zvané chemise, muži volné kamaše, tzv. braies. Až s příchodem renesance a baroka se spodní vrstvy začaly více komplikovat, korzety, kostice, šněrování. Nešlo o pohodlí, ale o kontrolu ženského těla a o obraz ideálu. Viktoriánská éra pak vše dotáhla do extrému: vrstvy, vycpávky, tvarování siluety do podoby, kterou určovala společnost, nikoliv žena sama.

zdroj: historyhit.com

Zásadní zlom přišel až v 19. století. Herminie Cadolle rozděluje korzet na dvě části, horní podpůrnou a spodní pasovou. V roce 1910 si Mary Phelps Jacob patentuje první moderní podprsenku ze stuhy a hedvábného kapesníku. Od té chvíle se spodní prádlo vydává na cestu svobody. Ve 20. století se z funkční vrstvy stává i módní prvek, přichází nylon, push-up, bezešvé materiály, tvarující prádlo i odvážná braletka.

Jak se ze spodního prádla stal sexy doplněk vašeho šatníku

Ještě před pár dekádami bylo spodní prádlo něco, co se mělo ztratit pod oblečením, prostá funkční vrstva. Dnes je všechno jinak. Prádlo se derozpačitě vynořilo z úkrytu, nadechlo se, a proměnilo v nejintimnější módní statement. Už není jen o tom, co nosíme pod šaty. Je to součást stylu, někdy záměrně odhalená, jindy rafinovaně skrytá. Ale vždy mluví za nás.

Francouzská návrhářka Chantal Thomass kdysi pronesla, že spodní prádlo je jako parfém, není ho vidět, ale když chybí, cítíte to. Právě ona jako jedna z prvních posunula prádlo z ložnice na přehlídkové molo, dala krajce respekt a sílu, a udělala z podprsenek a korzetů estetický manifest ženské svobody.

zdroj: holrmagazine.com

Následoval Jean Paul Gaultier, který v 80. letech obrátil pravidla naruby, jeho ikonická kuželová podprsenka pro Madonnu během turné Blonde Ambition se stala módním i kulturním zlomem. Prádlo přestalo být něčím, co má svádět v soukromí. Začalo říkat: tohle jsem já.

zdroj: Pinterest

Dnešní módní scéna už prádlo neschovává. Právě naopak. Krajková braletka pod rozepnutým oversized sakem? Hedvábné body jako součást večerního outfitu? Šněrovací korzet přes košili?. Značky jako La Perla, Dora Larsen, Savage X Fenty nebo Kye Intimates dokazují, že spodní prádlo může být svůdné, eticky vyráběné, a přitom skutečně nositelné. Už to není jen pro mladé nebo bezchybné. Je to pro ženy, které vědí, co jim sluší a chtějí si to dopřát pro sebe, ne pro pohled někoho jiného.

Prádlo jako zbraň: Moderní střihy, které lichotí věku, postavě i náladě

Spodní prádlo už dávno není jen něčím, co má být skryté. Dnes je to nejintimnější zbraň stylu, jako podprahový vzkaz. Každý střih, materiál a barva o nás něco říká. A právě v kombinaci s věkem dokáže prádlo fungovat jako dokonalý stylingový nástroj. Ale na zvýraznění toho, co chceme ukázat, nebo klidně i jen pro vlastní potěšení.

zdroj: Pinterest

20+ — Braletka a svoboda bez kompromisů

Mladším ročníkům dopřává zelenou k experimentům. Braletka, jemná, krajková, někdy jen průhledný závoj přes kůži, a přesto je ideální pro začátek sestavování outfitu. Můžete ji nosit i jako součást looku pod průsvitné topy nebo rozepnutá saka. Značky jako Araks nebo Love Stories sází na přirozenost, ženskost a měkkou siluetu. A co je nejlepší? Můžete vrstvit, míchat barvy, kombinovat s kalhotkami high-leg nebo bokovými.

zdroj: Pinterest

30–40 let — Body, které vytváří linii

Tělo se mění. Prádlo už není jen o ozdobě, ale i o pocitu pevnosti a opory. Body je ideálním spojencem, stahuje, hladí, podpírá a přitom vypadá jako součást večerního šatníku. V černé, smaragdové nebo vínové vytváří dojem luxusu. Navíc se dá nosit samostatně pod sako i jako top. Sáhněte po značkách jako Wolford, Fleur du Mal nebo Skims, které spojují fashion a funkci.

zdroj: intimidea.cz

45–55 let — High-waist kalhotky a elegance beze slov

Zde přichází na scénu retro siluety. Vysoký pas je nejen pohodlný, ale i neuvěřitelně lichotivý. Vytváří křivku pasu, jemně stahuje spodní břicho a spolu s podprsenkou s plným košíčkem (full cup) působí jako moderní odpověď na starý hollywoodský glam. Zkuste Lonely Lingerie, Simone Pérèle nebo klasiku od La Perla.

zdroj: eberjey.com

55+ — Hedvábí, pohodlí a krása bez kompromisu

V tomto věku je největším luxusem pohodlí, které vypadá skvěle. Podprsenky bez kostic, hedvábná pyžama, elegantní košilky, měkké mikrovlákno – to vše může být nejen komfortní, ale i smyslné. Prádlo pro radost, dotek i estetiku. Dopřejte si ho. Pro sebe. Pro každé ráno. Hanro, Eberjey nebo Lise Charmel tvoří s respektem k ženskému tělu, bez ohledu na číslo na občance.

Hrajte se stylem skryto–odkryto: Jak nosit spodní prádlo od nenápadné opory až po módní statement

Spodní prádlo nemusí být buď neviditelné, nebo vulgárně na odiv. Mezi těmito póly existuje celá škála módních možností, od jemného modelování siluety až po rafinovaně viditelný prvek stylingu. Klíčem je znát svou postavu, pochopit vlastní hranice a umět se s nimi hravě pohybovat. Protože nic není víc sexy než žena, která se obléká s vědomím toho, co jí lichotí.

zdroj: Astratex

1) Neviditelná elegance: Když prádlo zůstává jen vaším tajemstvím

Tělové bezešvé podprsenky, kalhotky s lepenými lemy nebo tvarující body bez výstřihu jsou základní výbavou pro ty dny, kdy nechcete být rušena ani stiskem kostice. Perfektní volba pro typ postavy hruška nebo jablko, kde je potřeba hladit siluetu bez zbytečného vrstvení. Sáhněte po odstínech blízkých tónu pleti – moderní tělová už dávno není jen béžová, ale odstíny od slonovinové po karamel.

Stylingový tip: Tohle prádlo nenápadně tvaruje pod šaty z hedvábí, saténu i přiléhavého žerzeje. Je to vrstva, která není vidět, ale vy ji cítíte. A to postačí.

zdroj: Astratex

2) Podpora s grácií: Zvýrazněte, co má být vidět

Podprsenka s mírným push-up efektem, balconette nebo trojúhelníkový střih s lehkou výztuží, to je perfektní střed mezi funkčností a svůdností. Ideální pro postavu typu přesýpacích hodin nebo menší poprsí, kde chcete jemně zdůraznit dekolt, ale stále zachovat komfort. Jemná krajka, detaily na ramínkách nebo decentní výšivky fungují i při drobném odhalení, třeba pod košilí nebo rozepnutým kardiganem.

Stylingový tip: Nechte ramínko nebo lem podprsenky lehce vykouknout pod průsvitný top. Vypadá to promyšleně, ne lacině, pokud zvolíte kvalitní materiál a precizní střih.

zdroj: revolve.com

3) Viditelné prádlo jako součást outfitu: Hra, ne vulgarita

Značky jako Dion Lee, Savage X Fenty nebo Nensi Dojaka udělaly z viditelného spodního prádla estetický jazyk nové ženskosti. Šněrovací korzet přes košili, krajkové body místo topu nebo sametová braletka pod oversized sáčkem? Prádlo vystupuje z pozadí, ale s pravidly. Sedí-li vám rovná nebo atletická postava, nebojte se vrstvit a pracovat s kontrastem přiléhavého a volného.

Stylingový tip: Pokud odhalujete víc, držte se jednoho místa – buď dekolt, nebo pas. Ne obojí. A zůstaňte v tónu elegance, v látkách, střizích i celkovém výrazu.

zdroj: Freepic.com

4) Odhalení s noblesou: Pro ženy, které se znají

Plně viditelné spodní prádlo jako fashion vyjádření není jen pro dvacetileté. Je pro ženy, které si prošly různými etapami a dnes už vědí, co funguje a pro koho se oblékají. Často právě ženy po čtyřicítce dokáží nosit hedvábnou košilku pod sako nebo krajkový set pod transparentní šaty s tím největším klidem a šarmem.

Stylingový tip: Kombinujte výrazné prádlo s minimalismem. Hedvábné šaty na ramínka + kontrastní krajková podprsenka, která prosvítá. Méně je víc, ale víc může být zatraceně stylové, když víte, co děláte.

Hranice mezi oblečením a spodním prádlem se rozplývá. Záleží jen na vás, jak daleko se rozhodnete jít. Můžete zůstat u hladkého bezešvého body, které vás hladí pod svetrem. Nebo si dopřát odvážný set, který zůstane celou dobu vidět. Móda totiž není o tom, co se očekává. Ale co si dovolíte, především vy sama.