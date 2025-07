Atentátník na Fica odmítl uzavřít dohodu, podle žalobkyně žádal nízký trest

8. 7. 2025 – 17:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Muž obžalovaný z loňského atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica odmítl uzavřít dohodu o vině a trestu.

Žádal totiž uložení nižšího trestu, než při takové dohodě předpokládá zákon. Vyplývá to z vyjádření žalobkyně a obžalovaného Juraje Cintuly po dnešním zahájení hlavního líčení v případu, ve kterém útočníkovi hrozí doživotí. Obhájce obžalovaného zpochybnil návrh obžaloby, aby byl jeho klient souzen za trestný čin teroristického útoku. Cintula dříve odmítl, že chtěl Fica zastřelit a tvrdil, že ho plánoval jen zranit. Fico k soudu nepřišel, tříčlenný soudní senát zatím nevyslechl žádného svědka. Líčení provází značný zájem novinářů, včetně zahraničních.

Dohoda o vině a trestu umožňuje uložit pachateli výměnou za jeho doznání nižší trest, než mu hrozí v obvyklém soudním líčení. Cintula žádal 12 let vězení; podle žalobkyně takto nízký trest ovšem nelze v projednávaném případu podle zákona uložit. Cintula uvedl, že když nelze vyměřit nižší trest vězení než 20 let, tak s případnou dohodou o vině a trestu nesouhlasí.

Nyní dvaasedmdesátiletý Cintula se před soudem odmítl vyjádřit k obžalobě. Už dříve ale přiznal, že na premiéra střílel. Při předvedení k soudu svůj čin zdůvodnil tím, že Fico podle něj dusil kulturu.

Žalobkyně Katarína Habčáková řekla, že obžalovaný v polovině loňského května vystřelil na Fica z pistole pětkrát a premiérovi způsobil zranění v oblasti břicha a kyčelního kloubu. Následně četla záznam z policejního výslechu obžalovaného, při kterém Cintula tvrdil, že se chtěl mstít za politiku vlády. Vyjádřil například nesouhlas s rozpuštěním elitního útvaru prokuratury a vyslovil se pro vojenskou pomoc Ukrajině, kterou nynější Ficův kabinet ze státních zásob zastavil. Tvrdil také, že nechtěl Fica zabít, ale zranit ho, a proto mířil do dolní částí Ficova trupu, nikoliv na jeho hlavu. Uvědomoval si ovšem riziko, že premiér nemusí jeho útok přežít. Při policejním výslechu také řekl, že po první ráně ztratil kontrolu nad pistolí, a to kvůli tomu, že proti němu zakročila Ficova ochranka.

"Proti současné vládě jako takové nic nemám. Mnozí členové jsou mi sympatičtí," řekl Cintula k záznamu z uvedeného výslechu.

Za lež Cintula označil vyjádření několika svědků, kteří v případu vypovídali před vyšetřovatelem. Popřel například tvrzení, že často nosil na veřejnosti zbraň nebo fyzicky napadl ředitele učiliště, kde v minulosti působil. Podobně zpochybnil jiného svědka, že vystupoval vulgárně a arogantně. Popřel, že by při zatýkání kladl odpor. Zbrojní průkaz vlastní od roku 1992.

Cintula podle závěrů znaleckého posudku trpí poruchou osobnosti, která ale neměla vliv na jeho jednání při útoku na Fica. Obžalovaný sice netrpí závažnou duševní poruchou, ale vykazuje znaky narcistické a histrionské osobnosti, je lehce ovlivnitelný a nerespektuje společenská pravidla, uvedl znalec. Podle posudku už v minulosti rebeloval vůči tehdejšímu politickému režimu, měl mnoho cílů, které ale nenaplnil, což vedlo k jeho frustraci. Cintula následně zpochybnil závěr znalkyně, že u něj nelze vyloučit další páchání kriminálních činů; zdůvodnil to tím, že po odpykání 20 let trestu za útok na Fica by jako devadesátník recidivy už nebyl schopen.

Obhájce obžalovaného Namir Alyasry odmítl, aby byl jeho klient souzen za trestný čin teroristického útoku. Poukázal na dřívější rozhodování ohledně vazebního stíhání Cintuly, při kterém slovenský nejvyšší soud zpochybnil, že atentát na Fica byl teroristickým činem. Cintula byl původně obžalován za pokus o úkladnou vraždu. Alyasry uvedl, že ne každý útok na veřejného činitele je teroristickým činem a že jeho klient pociťoval hněv vůči Ficovi, nikoliv vůči vládě.

Za pokus o úkladnou vraždu by Cintulovi hrozil trest 25 let ve vězení nebo doživotí, za teroristický útok pak zákon v této kauze předpokládá pouze doživotí. Slovenské soudy ale mohou za jistých okolností uložit i nižší tresty, než stanoví trestní zákoník.

Žalobkyně bez bližších podrobností potvrdila, že na Cintulu byl po jeho zadržení nasazen tajný agent. O využití agenta v případu hovořil také obhájce obžalovaného.

Soud dnes nevyslýchal svědky, žalobkyně a advokát Cintuly ale četli výpovědi obžalovaného a dalších lidí před vyšetřovatelem. Očekává se, že čtení listinných důkazů bude pokračovat také ve středu. Až v další fázi procesu by měli vypovídat svědkové; prokuratura ani obhajoba nenavrhly předvolat Fica.

Obžalobu na Cintulu projednává Specializovaný trestní soud (STS) na svém pracovišti v Banské Bystrici na středním Slovensku. Proces neprovázejí mimořádná bezpečnostní opatření, která byla v minulosti součástí některých jiných soudních líčení, například v případech mafiánských gangů nebo vraždy novináře Jána Kuciaka. Spoutaného Cintutu přivezla k soudu ozbrojená eskorta vězeňské služby, v soudní místnosti obžalovaný pouta na rukou a nohou ale neměl. Soudní spis v případu má přes 6200 stran.

Začátek hlavního líčení s Cintulou sledovalo v soudní místnosti několik desítek novinářů, a to nejen ze Slovenska nebo České republiky, ale i z dalších zemí. Líčení se zúčastnil také Ficův poradce David Lindtner. Ten řekl, že Fico nebude žádat od obžalovaného náhradu škody. Kompenzaci nákladů na zdravotní péči o zraněného Fica ve výši téměř 25.000 eur (zhruba 615.000 Kč) požaduje od Cintulu zdravotní pojišťovna.

V minulosti byl sledovanější první proces v případu Kuciakovy vraždy z roku 2018, kterou se zabýval rovněž STS, a to v areálu svého sídla ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy. Tento soud projednává obžaloby mimo jiné v nejzávažnějších kriminálních případech.

Cintula podle dostupných informací střílel na Fica z bezprostřední blízkosti, když premiér po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová přišel pozdravit občany na místní náměstí. Fico podstoupil několik operací a po následné domácí léčbě se poprvé od atentátu objevil na veřejnosti na začátku loňského července. Podle žalobkyně Fico v době útoku neměl na sobě neprůstřelnou vestu.

Čtyřnásobný slovenský premiér Fico zhruba tři týdny po atentátu řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice; Cintula u soudu o své politické orientaci dosud nehovořil. Fico rovněž zpochybňoval možnost, že by útočník jednal sám; vyšetřování ovšem neprokázalo, že by atentátník měl komplice.