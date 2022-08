Pro Rusa obviněného ze spolupráce s českou rozvědkou žádá prokurátor 24 let vězení

Napsala to v úterý agentura TASS, která se odvolává na sdělení moskevského městského soudu. „Zástupce obžaloby požádal soud, aby Safronova uznal vinným z vlastizrady a uložil mu trest 24 let odnětí svobody v nápravném zařízení s přísným režimem,“ cituje agentura z vyjádření soudu.

Safronov od počátku jakoukoliv vinu odmítá. Obvinění přičítá snaze tajné služby o výrobu špionů, když ty skutečné je těžké dopadnout.

Safronova zatkla v červenci 2020 ruská tajná služba FSB a obvinila ho z vlastizrady. Tajná služba tvrdí, že novináře v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Safronov podle ní předával tajné informace o dodávkách ruských zbraní postsovětským státům, na Blízký východ, do Afriky a na Balkán a tyto informace by prý státy NATO mohly použít proti bezpečnosti Ruska.

