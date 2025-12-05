Dnes je pátek 5. prosince 2025., Svátek má Jitka
5. 12. 2025 – 17:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní 31 lidí
vakcína na žloutenku typu A a Bzdroj: Profimedia
Lékaři letos evidují 2880 případů žloutenky typu A, což je 4,5krát víc než loni a nejvíc od roku 1984.

Zemřelo 31 lidí, loni dva. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). V listopadu přibylo 505 nově diagnostikovaných, o 86 méně než v říjnu. Nejvíc nakažených, více než 40 procent celkového počtu, je v Praze. Za poslední týden jich v metropoli přibylo téměř 50. Následuje Středočeský a Moravskoslezský kraj. Současná epidemie na rozdíl od posledního velkého šíření nesouvisí podle Kateřiny Fabiánové ze SZÚ se znečištěnými potravinami, jde o mezilidský přenos viru ze stolice. Vyplývá to z jejího vyjádření na dnešním semináři České lékařské komory.

"Případy jsou hlášeny ve všech věkových skupinách, od nejmenších dětí až po seniory," uvedl SZÚ. Nejčastější je onemocnění ve věkové skupině 35 až 39 let, kde jde o 316 případů, dále mezi lidmi ve věku 40 až 44 let (272 případů) a 30 až 34 let (257 případů). U dětí je nejvíce případů zaznamenáno ve věkové skupině pět až devět let. Lidé starší než 65 let jsou podle SZÚ častěji chráněni, protože zažili velkou epidemii koncem 70. let a mají protilátky. Imunita po prodělání žloutenky je pak celoživotní.

Tehdejší nákazy podle Fabiánové začaly kvůli mraženým jahodám z Polska. Současná epidemie začala zhruba před dvěma roky a šíří se kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. "Epidemie nejsou spojené s potravinami nebo vodou, je to šířením mezi osobami navzájem," uvedla. Stolice nakaženého podle ní obsahuje obrovské množství virionů, k nákaze ale stačí minimum, třeba na špatně umytých rukách po požití toalety.

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci. "V posledních týdnech je evidován nárůst počtu případů zejména v Praze, kde se epidemie rozšířila i mimo komunitu rizikových osob. Nárůst případů v posledních týdnech hlásí i Jihomoravský kraj především v komunitě lidí bez domova a studentů vysokých škol," uvedl SZÚ.

Více než tři čtvrtiny nakažených museli být hospitalizovaní na infekčních odděleních nemocnic. "Případy hepatitidy A se v České republice povinně hlásí, patří mezi infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče," uvedl SZÚ.

Pod lékařským dohledem jsou také neočkované kontakty nakaženého nebo lidí, kteří nemoc dříve neprodělali. Nesmí také měsíc do bazénu, sauny, posilovny nebo pracovat, na dětský tábor či školu v přírodě s nebalenými potravinami. Blízcí nemocného podstupují očkování, které brání rozvoji nemoci. Jen v Praze jich bylo dosud skoro 5000.

Mezi zemřelými je 28 mužů a tři ženy. "Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou," uvedl SZÚ. Téměř třetina zemřelých je ve věku 60 až 69 let.

Vysoký zájem je i o očkování, lékaři letos aplikovali přes 220.000 dávek. Loni jich bylo kolem 66.000. Do Česka kvůli nedostatku vakcín míří i mimořádné dodávky, ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo, že do ledna jich bude přes 125.000 dávek.

Hepatitida A se přenáší infekční stolicí, malé množství viru může být přenášeno na špatně umytých rukou. Nakazit se lidé mohou také z předmětů, kterých se nakažený dotýkal, jde například o držadla v MHD, kliky dveří, zábradlí nebo košíky a vozíky v obchodech. Prevencí je dezinfekce, která funguje proti virům, nebo mytí rukou mýdlem, zejména před jídlem nebo po použití toalety.

"Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus hepatitidy A přežívat," uvedli odborníci SZÚ.

Nárůst počtu případů v roce 2025 po měsících:

Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
2880 123 108 90 128 157 172 276 295 428 591 505

zdroj: ISIN - SZÚ

Počty případů žloutenky typu A za posledních 49 let:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Počet případů 930 772 211 240 183 210 70 66 636 2880
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet případů 132 128 1648 1104 862 264 284 348 673 724
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet případů 2083 1195 904 933 614 325 127 114 70 322
Rok 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Počet případů 1875 1531 2839 2624 1630 969 1133 878 945 1098
Rok 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Počet případů 5948 5907 3910 32.065 8687 4824 3433 3630 3273 2696

Zdroj: Státní zdravotní ústav a ministerstvo zdravotnictví

*do 30. listopadu

Tagy:
oprava hygiena správa žloutenka ČR zdraví
Zdroje:
ČTK

