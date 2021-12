Případné přebytky rozpočtu bude možné použít jen ke snížení dluhu

Případné přebytky státního rozpočtu bude možné využít od nového roku jen na snížení státního dluhu.

Počítá s tím novela zákona o rozpočtových pravidlech, která bude od 1. ledna účinná. S přebytkem hospodařil stát naposledy v roce 2018, kdy vykázal kladné saldo 2,9 miliardy korun. V roce 2016 to bylo dokonce 61,8 miliardy Kč.

Pro letošek má rozpočet skončit schodkem. Naplánovaný schodek je 500 miliard korun, podle odhadů ekonomů i ministerstva financí však bude nižší. Pro příští rok vláda Andreje Babiše schválila rozpočet se schodkem zhruba 377 miliard korun.

Nová vláda Petra Fialy má ale v plánu vypracovat nový rozpočet se schodkem pod 300 miliard korun. Na počátku roku tak bude země hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Novela počítá také s tím, že o úhradě rozpočtového schodku bude stejně jako dosud rozhodovat Sněmovna na návrh vlády. Schodky stát z větší části řeší vydáním státních dluhopisů.

Novela od nového roku umožní úřadům po předchozím souhlasu ministerstva financí zřízení účtů u bank nebo ostatních peněžních institucí. Svoji žádost budou muset odůvodnit. Dosud musí mít své účty vedené u České národní banky.

„V souvislosti s novelou rozpočtových pravidel dochází s účinností od 1. ledna 2022 ve vybraných případech k povinnosti organizačních složek státu a příspěvkových organizací požádat nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zřízených před 1. lednem 2022 nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést do České národní banky a tyto účty neprodleně zrušit,“ uvedlo k tomu ministerstvo financí.

Sněmovna při schvalování novely na podzim v roce 2020 vložila do předlohy i novelu jednacího řádu Sněmovny. Předložil ji místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, ale již dříve ji navrhla skupina poslanců napříč stranami. Počítá s tím, že návrh státního rozpočtu na následující rok může Sněmovna začít schvalovat teprve poté, co projedná státní závěrečný účet za předchozí rok. Ministerstvo financí s tím nesouhlasilo. Jeden z jeho argumentů proti poslanecké předloze již dříve uváděl, že by se toto opatření dalo zneužít k obstrukcím.

V rámci předlohy se změnil také zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Norma zpřesnila některé definice v oblasti rozpočtu a snížila se výše penále za porušení rozpočtové kázně z jednoho na 0,4 promile.

Již účinné ustanovení v zákoně zavedlo, že úřady nemohou peníze na mzdy za neobsazená místa použít bez souhlasu ministerstva financí jinak. Předchozí vláda si od toho slibovala roční úsporu až dvě miliardy korun.