Češi nevěří svým očím: Kaufland zlevnil klasiku o polovinu
5. 11. 2025 – 6:56 | Zprávy | Anna Pecena
Od středy 5. listopadu do úterý 11. listopadu 2025 se v Kauflandu rozjíždí akce, kterou by bylo hřích propásnout. Ceny základních potravin klesly tak nízko, že lidé už od rána stojí fronty. Slevy dosahují až neuvěřitelných 50 procent a platí jen do vyprodání zásob.
Zlevněné maso i mléko – klasika, která potěší peněženku
Leták s heslem „Oblíbená česká klasika za super ceny“ dává jasně najevo, že tentokrát jde o národní záležitost. Celá husa se prodává za pouhých 189,90 Kč za kilogram, což je pokles o desítky procent proti běžné ceně. Vepřová pečeně v celku stojí jen 89,90 Kč, tedy o 54 procent méně. A kdo si chce k nedělnímu obědu otevřít láhev Božkov vodky, ten za ni zaplatí 99,90 Kč – sleva 16 %.
Láká i klasické trvanlivé mléko Pragolaktos, které vyjde jen na 11,90 Kč. To je cena, kterou pamatují snad už jen pamětníci devadesátek. Zlevněné jsou i české jogurty, máslo a smetany. Například Olma smetana ke šlehání stojí jen 23,90 Kč s kartou Kaufland Card.
Sladké, slané i domácí zásoby – všechno v akci
Na své si přijdou i milovníci sladkostí. Lázeňské oplatky Opavia Kolonáda spadly na polovinu – z původních 99,90 Kč na 49,90 Kč. Milovníci pečení ocení HERA tuk za 15,90 Kč nebo džem Darbo za 59,90 Kč. Pro ty, kdo raději sáhnou po hotovém dezertu, je v nabídce Dr. Oetker pizza nebo Coppenrath & Wiese smetanový zákusek s výraznou slevou.
Zeleninu a ovoce taky netřeba přehlížet. Mandarinky z Chorvatska se prodávají za neuvěřitelných 18,90 Kč za kilo, což je sleva přes 50 procent. A kdo chce ke štědrovečernímu stolu připravit nakládané okurky, sáhne po Znojmii – nyní jen 29,90 Kč.
Alkohol, drogerie i nápoje – slevy, kam se podíváš
Milovníky kávy potěší Tchibo nebo Eduscho – kilové balení kávy se prodává za 349,90 Kč. Kdo dává přednost čaji, ten si odnese Loyd ovocný čaj za 24,90 Kč. A aby domácnost zářila čistotou, je v akci i Persil – velké balení gelu nebo prášku za 429,90 Kč.
Z alkoholických hitů stojí za zmínku Božkov Republica (199,90 Kč) nebo italské prosecco OCABIANA za 59,90 Kč. Pivo Pilsner Urquell kleslo na 28,90 Kč, což jistě ocení každý, kdo si rád dopřeje „plzeň“ po práci.
Kaufland zkrátka rozjel listopad ve velkém stylu. Pokud chcete ušetřit stovky korun, je nejvyšší čas popadnout nákupní vozík a vyrazit – akce platí jen do 11. listopadu nebo do vyprodání zásob.