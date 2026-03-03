Při stavbě nových bytů narazili na zapomenutý hrad. Pod základy ležely i lidské kostry
3. 3. 2026 – 15:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Měl to být obyčejný developerský projekt. Místo základů pro nové byty ale dělníci v Gentu odkryli zapomenutý hrad císaře Karla V., středověké kostry i stopy po životě španělských vojáků. Pod moderním městem se tak probudila historie stará stovky let.
Stavební ruch, bagry a hluk těžké techniky. Tak měl vypadat začátek výstavby nového bytového komplexu v belgickém Gentu. Místo obyčejných základů pro moderní bydlení se ale dělníci doslova prokopali o několik století zpět. Pod vrstvami zeminy se totiž skrýval zapomenutý hrad ze 16. století a s ním i fascinující svědectví o bouřlivé minulosti města.
Hrad nechal postavit císař Karel V., aby si po vzpouře obyvatel Gentu proti vysokým daním upevnil moc nad městem. Pevnost měla být jasným symbolem síly a varováním pro každého, kdo by se chtěl znovu postavit proti panovníkovi. Vyrostla navíc na místě bývalého opatství svatého Bavona ze 7. století, tedy na místě s hlubokou historickou tradicí. Už samotný tento fakt dává objevu téměř dramatický nádech – mocenský hrad doslova přepsal duchovní centrum raného města.
Postupem času však pevnost zpustla a v 19. století ji překryla běžná městská zástavba. Zdálo se, že na ni historie definitivně zapomněla. Až nynější demolice starých budov kvůli novým bytům znovu odkryla kamenné zdi a pozůstatky někdejší vojenské základny.
Poklad ze španělské pevnosti
Archeologové mluví o mimořádném nálezu. Pod zemí totiž neležely jen zdi hradu, ale také skutečný poklad každodenního života. Skleněné misky, střepy vinných lahví, keramika, zbytky stavebního materiálu z římské éry i pazourkové nástroje naznačují, že místo bylo osídleno dávno před příchodem císařských vojáků.
Zvláštní pozornost přitahuje rozsáhlá odpadní jáma, do níž vojáci vyhazovali vše, co už nepotřebovali. Právě tam se často dochovají předměty ve výjimečně dobrém stavu. Odborníci nyní opatrně odkrývají jednotlivé vrstvy a analyzují zvířecí kosti, semena i pyl. Díky tomu mohou zjistit, co španělští vojáci jedli, jaké suroviny používali a jak vypadal jejich každodenní život za hradbami pevnosti.
Kostry pod budoucími byty
Jako by dramatických objevů nebylo dost, archeologové narazili také na středověké pohřebiště původního opatství. Desítky koster z období 13. až 16. století dnes vyprávějí příběhy obyvatel dávného Gentu. Tiché svědectví o životech, které skončily dávno předtím, než nad městem vyrostla císařská pevnost.
Přestože část nálezů bude pečlivě zdokumentována a zakonzervována, výstavba bytového komplexu se nakonec rozběhne. Projekt však počítá s omezením sklepních prostor, aby historické vrstvy zůstaly co nejvíce nedotčeny. Část pozemku zůstane zachována pro budoucí generace archeologů, kteří možná s ještě modernější technikou odhalí další tajemství.
Z obyčejné stavby se tak stala senzace, která připomíná, že pod moderními městy často dřímá minulost plná dramat, moci i každodenního života. A někdy stačí jen kopnout o pár metrů hlouběji, aby se historie znovu nadechla.