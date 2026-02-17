Archeologové nevěřili vlastním očím: AI rozluštila pravidla hry staré 1 500 let
17. 2. 2026 – 10:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadný vápencový kámen z římského Heerlenu ležel v muzeu skoro bez povšimnutí celé generace. Teprve teď vědci pomocí umělé inteligence z jeho šrámů vyčetli, že šlo o herní desku pro dávno zapomenutou blokovací hru starou nejméně 1 550 let.
V heerlenském muzeu ležel roky nenápadný kámen, který vypadal jako všechno možné, jen ne jako klíč k dávno ztracené zábavě. Zploštělá deska z bílého vápence, pár rýh do kříže, trochu oděrek. Nic, co by člověka praštilo do očí. Jenže právě takové artefakty umí být nejzáludnější: tváří se jako stavební suť nebo dekorace, a přitom v sobě nesou otisk každodennosti, který se do kronik nikdy nedostal. A pak přijde někdo, kdo si všimne jediné podivnosti. Že ty šrámy nejsou náhodné.
Nález dostal v evidenci označení Objekt 04433 a pochází z nizozemského Heerlenu. Dnes je to klidné město, ale pod jeho ulicemi leží ruiny římské osady Coriovallum, založené za vlády císaře Augusta a obývané až do pádu Západořímské říše v roce 476. Z toho plyne jednoduchý závěr: kámen je starý nejméně 1 550 let. O to víc dráždí, že o jeho účelu se vedly debaty celé generace. Někdo v něm viděl architektonický prvek, jiný fragment stavby, další kus dlažby. Jenže vápencový povrch vyprávěl něco jiného: rýhy byly opotřebované nerovnoměrně, jako by se po nich něco znovu a znovu posouvalo. Ne po celém kameni stejně, ale v určitých drahách, na určitých křižovatkách.
Kámen, který se neopotřeboval náhodou
Walter Crist z Leidenské univerzity, archeolog specializující se na starověké hry, si všiml dvou věcí, které dohromady působí až podezřele přesvědčivě. Zaprvé geometrického vzoru na horní straně, který připomíná herní plán. Zadruhé známek cíleného opracování, jako by někdo desku připravil k používání, ne aby ji zakomponoval do zdi. A pak tu bylo to nejdůležitější: poškození povrchu, které vypadá jako obrušování způsobené posouváním figurek. V tu chvíli se hypotéza herní desky nabízela sama. Problém byl v tom, že i kdyby šlo o hru, nikdo nevěděl jakou. Z římské doby se nedochovaly žádné záznamy, které by takovou hru popisovaly. A deskové hry jsou zrádné i z jiného důvodu: většina se hrála s pomíjivými materiály, kreslila se do hlíny nebo písku, používaly se klacíky, kamínky, cokoliv bylo po ruce. Archeologie tak často chytá jen stíny. Jenže tady byl ten stín vytesaný do kamene. A kámen si pamatuje.
Umělá inteligence jako detektiv pravidel
Místo tradičního hádání přišel neobvyklý plán: nechat pravidla vyplynout z opotřebení. Tým použil systém Ludii, který umí popsat deskové hry formálním jazykem a potom je nechat hrát virtuálními hráči řízenými umělou inteligencí. Logika byla přímočará: jestli se nějaká hra na desce hrála opakovaně, určité tahy a určitá místa se používala častěji, což zanechá na vápenci specifický, nerovnoměrný vzorec oděru. Když tedy počítač odehraje tisíce a tisíce partií podle různých pravidel, dá se porovnat, která sada pravidel nejlépe odpovídá skutečným šrámům na kameni.
Virtuální soupeři tak proti sobě odehráli desítky tisíc herních průběhů podle více než sta sad pravidel, odvozených z různých známých historických her. Zkoušely se i různé počty figurek a jejich poměry, například tři proti dvěma, čtyři proti dvěma nebo dva proti dvěma. Nešlo o to vymyslet zábavnou novinku, ale o to trefit taková pravidla, která reprodukují konkrétní, disproporční opotřebení na desce.
A právě tohle srovnání nakonec ukázalo nejpravděpodobnější směr: Objekt 04433 nejspíš sloužil pro blokovací hru. V takových hrách je cílem omezit soupeřův pohyb, zatlačit ho do situace, kdy už nemá kam táhnout, a tím ho v podstatě vyřadit. Podle nejlépe sedící varianty jeden hráč postupně nasazoval čtyři kameny do rýh proti soupeřovým dvěma. Vyhrával ten, kdo dokázal co nejdéle zůstat v pohybu a nenechat se sevřít do pasti. Vzorec opotřebení dává u blokování smysl: některé průsečíky a dráhy se stávají klíčovými bojišti, a právě tam se kámen nejvíc obrousí.
Zvláštní na tom je jedna věc. Blokovací hry podobného typu jsou v Evropě běžně doložené až od středověku. Pokud je tedy interpretace správná, znamená to, že tento herní princip se mohl v Evropě hrát už o staletí dřív, jen po něm nezůstaly texty ani ikonografie. A to je přesně ten typ objevu, který mění optiku: najednou se musí znovu přemýšlet i o jiných římských rytinách a graffitech, které se dosud braly jako náhodné značky. Co když to byly improvizované herní desky, do nichž si lidé rýpali nožem, když měli chvíli času?
Celá věc má navíc širší přesah. Tohle není jen příběh o jedné hře, ale o nové metodě. Spojení archeologických stop s masivní simulací může pomoct i tam, kde jde o opotřebení nástrojů, pracovních ploch nebo předmětů každodenní potřeby. Když se nedochoval návod ani popis, může promluvit to, jak se věc používala.
Mohlo by vás zajímat
A ten heerlenský kámen promluvil překvapivě hlasitě. Z předmětu, který roky vypadal jako kus stavební hmoty, se stala malá kapsle času. Ne velké dějiny císařů a bitev, ale obyčejná scéna: dva hráči, pár kamenů, rýhy ve vápenci a snaha nenechat se zahnat do kouta. V tom je kouzlo podobných objevů. Najednou vidíte Římany ne jako sochy a legie, ale jako lidi, kteří se dokázali pohádat kvůli hře úplně stejně jako my.
A možná je na tom nejlepší právě to poslední: že tenhle dávný souboj už není jen akademická hypotéza. Rekonstruovaná hra dostala jméno Ludus Coriovalli a dá se hrát online proti počítači. Když do ní kliknete, budete dělat totéž, co kdysi někdo v Coriovallu: pokládat kameny, plánovat blokádu, hledat poslední únikovou cestu. A v tu chvíli se z muzejního exponátu stane něco mnohem živějšího než popiska ve vitríně. Stane se z něj hra, která po patnácti stoletích znovu našla své hráče.