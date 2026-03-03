Seznam.cz podal kvůli sílícím útokům na firmu žalobu na premiéra Babiše
3. 3. 2026 – 14:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila ČTK mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.
Babiš ČTK sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoliv doložit.
Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní.
"Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu," uvedla Kapuciánová. Soudní spor považuje Seznam vždy za krajní řešení. Babiš se ale podle mluvčí společnosti dostal za hranu slušnosti a konstruktivní a slušné kritiky. V stejném duchu se proti Babišovi v pondělí vymezila i správní rada Seznamu.
Babiš ČTK sdělil, že si za svými výroky stojí. "Média pana Lukačoviče - Seznam Zprávy a zejména Novinky.cz o nás dlouhodobě lžou a manipulují. To můžu kdykoliv dokázat a taky to dělám," uvedl Babiš. Zopakoval, že Lukačovič podle něj "odrbal" stát na srážkové dani o 900 milionů. "Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent," dodal.
Podle Babiše takový krok není nelegální. "Ale zatímco třeba paní (Renáta) Kellnerová přesunula firmu zpátky do Česka, aby tu i odváděla veškeré daně, tak pan Lukačovič stát vědomě odrbává. Teď přesunul svou firmu z Kypru do švýcarského Zugu, což je taky daňový ráj, takže se v tom chystá asi i pokračovat," míní.
Babiš také podle Seznamu opakuje, že firma sídlí na Kypru. Hospodářské noviny v polovině letošního ledna ale napsaly, že vlastník Ivo Lukačovič loni převedl Seznam z kyperské společnosti Helifreak Limited do švýcarského Masaryk Holding AG. Podle Kapuciánové pak Seznam vždy měl sídlo v Česku a Lukačovič je daňovým rezidentem České republiky. Státu nedluží daň z vyplacených podílů na zisku, ani žádnou jinou daň.
Babiš se proti Seznamu, Seznam Zprávám a Novinkám ohradil například v pondělním rozhovoru pro Parlamentní listy. Podle premiéra redakce o současné vládě lžou a soustavně jí poškozují. Zároveň podle něj servery Seznam Zprávy a Novinky.cz patří mezi média, která bývalá vláda Petra Fialy (ODS) využívala pro šíření své kampaně. Novinky.cz pak označil za nejprolhanější médium, které o vládě ANO, SPD a Motoristů informuje manipulativně.
Že se Lukačovič bude bránit u soudu proti Babišovým tvrzením o daních, informoval majitel Seznamu již loni v listopadu. Vyjádření Babiše podle něj byla součástí diskreditační kampaně proti jeho osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím - Seznam Zprávám a Novinkám.cz.