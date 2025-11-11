Dnes je úterý 11. listopadu 2025., Svátek má Martin
Počasí dnes 4°C Skoro zataženo

Přezutí auta už neodkládejte! Martin ukázal bílého koně, přišel první pořádný sníh

11. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Přezutí auta už neodkládejte! Martin ukázal bílého koně, přišel první pořádný sníh
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Pranostika se letos naplnila a některé oblasti Česka přivítaly až pět centimetrů nového sněhu.

"Svatý Martin přijíždí na bílém koni," zní jedna z mnoha pranostik pojících se k dnešnímu svátku. Prakticky všechny se týkají začátku zimy a význam je samozřejmě jasný: Už pomalu můžeme začit čekat sníh.

Letos se pranostika vyplnila dokonce o den včasněji: Napadlo už předvčírem.

„Poprvé výrazněji sněží i mimo horské oblasti. V Brdech napadlo přes noc i kolem 5 cm nového sněhu. Kdo máte v plánu v ranních a dopoledních hodinách v této oblasti cestovat, dbejte na zvýšenou opatrnost a bezpečnost. Sněžení bude pokračovat i během rána,“ psali odborníci z ČHMÚ na síti X.

„Takřka stacionární výšková tlaková níže zajistila v této oblasti dostatek i trvalejších srážek a ‚kapsu’ studenějšího vzduchu. Díky tomu se profil atmosféry prochladil tak, že ve druhé polovině noci a k ránu začalo sněžit i v polohách kolem 500 m n.m.,“ uvedli.

Jedna z dalších svatomartinských pranostik tvrdí, že "Martinova sněhová peřina dlouhé trvání nemívá", což se s největší pravděpodobností opět potvrdí a sníh rychle roztaje.

Jedno je ale jisté: Když už začíná sněžit i mimo hory, opravdu už je potřeba neodkládat přezutí auta na zimní pneumatiky. Příští sníh vás totiž může klidně chytit někde na cestě.

Tagy:
počasí svátek sníh Martin
Zdroje:
Extra.cz, ČHMÚ
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Izraelský parlament v prvním čtení schválil trest smrti pro teroristy

Následující článek

Zdravotník zabíjel pacienty, protože se mu nechtělo pracovat

Nejnovější články