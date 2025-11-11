Přezutí auta už neodkládejte! Martin ukázal bílého koně, přišel první pořádný sníh
11. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Pranostika se letos naplnila a některé oblasti Česka přivítaly až pět centimetrů nového sněhu.
"Svatý Martin přijíždí na bílém koni," zní jedna z mnoha pranostik pojících se k dnešnímu svátku. Prakticky všechny se týkají začátku zimy a význam je samozřejmě jasný: Už pomalu můžeme začit čekat sníh.
Letos se pranostika vyplnila dokonce o den včasněji: Napadlo už předvčírem.
„Poprvé výrazněji sněží i mimo horské oblasti. V Brdech napadlo přes noc i kolem 5 cm nového sněhu. Kdo máte v plánu v ranních a dopoledních hodinách v této oblasti cestovat, dbejte na zvýšenou opatrnost a bezpečnost. Sněžení bude pokračovat i během rána,“ psali odborníci z ČHMÚ na síti X.
„Takřka stacionární výšková tlaková níže zajistila v této oblasti dostatek i trvalejších srážek a ‚kapsu’ studenějšího vzduchu. Díky tomu se profil atmosféry prochladil tak, že ve druhé polovině noci a k ránu začalo sněžit i v polohách kolem 500 m n.m.,“ uvedli.
Jedna z dalších svatomartinských pranostik tvrdí, že "Martinova sněhová peřina dlouhé trvání nemívá", což se s největší pravděpodobností opět potvrdí a sníh rychle roztaje.
Jedno je ale jisté: Když už začíná sněžit i mimo hory, opravdu už je potřeba neodkládat přezutí auta na zimní pneumatiky. Příští sníh vás totiž může klidně chytit někde na cestě.
