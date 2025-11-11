Izraelský parlament v prvním čtení schválil trest smrti pro teroristy
11. 11. 2025 – 0:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelský parlament dnes pozdě večer přijal v prvém čtení návrh zákona, který by soudům umožnil udělovat trest smrti za terorismus, uvedla agentura AFP.
Předloha se jí zdá být určena konkrétně pro Palestince odsouzené za smrtící útoky či atentáty proti Izraelcům.
Návrh zákona poslanci schválili poměrem 39 ku 16 hlasům. K tomu, aby se návrh stal zákonem, je ještě zapotřebí přijetí v druhém a třetím čtení.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, přední osobnost izraelské krajní pravice, pohrozil, že nebude hlasovat s většinou podporující premiéra Benjamina Netanjahua, pokud návrh zákona, který předložil člen jeho strany, nebude v Knesetu předložen k hlasování, poznamenala AFP.
Před týdnem návrh zákona schválil výbor izraelského parlamentu a postoupil jej k projednání v plénu. Trest smrti by mohl izraelský soud podle serveru The Times of Israel (ToI) udělit za nacionalisticky motivovanou vraždu izraelského občana. Návrh nepočítá s tím, že by trest smrti dostal Izraelec za vraždu Palestince. Trest smrti lze nyní v Izraeli vynést pouze za zločiny proti lidskosti či velezradu.
Trest smrti v Izraeli naposledy dostal v roce 1988 za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti někdejší voják sovětské Rudé armády a bývalý americký občan ukrajinského původu John Demjanjuk, jehož ale v roce 1993 izraelský nejvyšší soud zprostil obvinění. Posledním popraveným s trestem smrti se v Izraeli stal v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.