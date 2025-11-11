Zdravotník zabíjel pacienty, protože se mu nechtělo pracovat
11. 11. 2025 – 6:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Německem otřásl hrůzný případ zdravotníka, který místo péče o nemocné píchal svým pacientům smrtící dávky léků, aby si ulehčil práci. Během několika měsíců zabil deset lidí a pokusil se zavraždit dalších sedmadvacet.
Německo znovu šokoval případ, který otřásl důvěrou veřejnosti ve zdravotnický systém. Zdravotník z oddělení paliativní péče byl odsouzen k doživotnímu trestu poté, co soud v Cáchách uznal, že mezi prosincem 2023 a květnem 2024 zavraždil deset pacientů a pokusil se zabít dalších sedmadvacet. Muž podával převážně starším a slabým pacientům smrtící koktejl léků proti bolesti a sedativ, aby si ulehčil práci během nočních směn. Motivem nebyly peníze ani nenávist – šlo prý o pouhou neochotu starat se o nemocné, kteří potřebovali více pozornosti.
Zločiny se odehrály v nemocnici ve Würselenu nedaleko Cách, kde byl muž zaměstnán od roku 2020. Předtím, v roce 2007, dokončil vzdělání v oboru ošetřovatelství a na první pohled působil jako běžný zdravotní pracovník. Podle svědků se ale v práci často projevoval podrážděně a bez zájmu o pacienty, kteří vyžadovali intenzivnější péči. Někteří kolegové si všimli, že se vyhýbal složitějším úkonům a při nočních směnách působil odtažitě. Nikdo však netušil, že za jeho chladným chováním se skrývá vražedný úmysl.
Podle vyšetřovatelů muž svým obětem aplikoval vysoké dávky morfinu a midazolamu – silného sedativa, které ve větším množství způsobuje selhání dechu a zástavu srdce. Všechny činy prováděl nenápadně, během klidných nočních směn, kdy bylo personálu méně a kontrola slabší. Policie ho zadržela v roce 2024 poté, co několik pacientů zemřelo za podezřelých okolností a analýzy krevních vzorků odhalily neobvykle vysoké koncentrace léků.
Soud označil jeho jednání za mimořádně závažné a uvedl, že se muž vědomě postavil do role „pána života a smrti“. Tento výrok symbolicky vystihuje povahu případu – člověk, který měl pomáhat, se rozhodl, kdo bude žít a kdo zemře. Zločiny podle soudu vykazovaly naprostý nedostatek empatie a zvrácenou snahu vyhnout se vlastní práci. Mluvčí soudu v Cáchách uvedl, že kvůli závažnosti skutků je téměř vyloučeno, že by mohl být propuštěn po 15 letech, což je minimální doba pro výkon doživotního trestu v Německu. Přesto má podle zákona právo se proti verdiktu odvolat.
Hrůzy, které se opakují
Vyšetřovatelé mezitím pokračují v práci a zkoumají několik dalších podezřelých úmrtí, která by mohla s jeho činností souviset. Německá média informovala, že už probíhají exhumace těl některých pacientů, aby bylo možné zjistit, zda obětí není ještě více. Pokud se ukáže, že vražd bylo víc než dosud prokázaných deset, muž by mohl stanout před soudem znovu.
Tento případ není v Německu ojedinělý. V paměti veřejnosti je stále čerstvá kauza bývalého zdravotníka Nielse Högela, který byl v roce 2019 odsouzen k doživotnímu trestu za vraždu 85 pacientů ve dvou nemocnicích na severu Německa. Högel mezi lety 1999 a 2005 podával svým pacientům smrtelné dávky léků na srdce, a to často s absurdní motivací – chtěl „dokazovat svou schopnost zachraňovat životy“ tím, že po vyvolaném kolapsu zasahoval, aby je oživil. V mnoha případech se mu to však nepodařilo.
Současný případ z Würselenu sice nedosahuje tak děsivého rozsahu, ale svým cynismem a bezcitností působí stejně mrazivě. Opět se ukazuje, jak snadno může být moc nad životem a smrtí zneužita člověkem, který má mít v rukou péči, nikoli destrukci. Pro mnoho Němců je to varovný signál, že i v moderním a přísně regulovaném zdravotnictví mohou vzniknout podmínky, v nichž se z povolání pomáhajícího člověka stane chladnokrevný vrah.
Případ tak otevírá palčivou otázku: kolik dalších podobných zdravotníků se mohlo v minulosti skrývat za maskou profesionality a soucitu?