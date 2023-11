Předsedkyní TOP 09 byla na další dva roky „zvolena“ Pekarová Adamová - neměla protikandidáta

Funkci předsedkyně vládní TOP 09 obhájila na dnešním sněmu strany v Praze šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ve volbě neměla protikandidáta, získala 142 hlasů ze 177. Stranu by tak měla vést do příštích sněmovních voleb za dva roky. Delegátům poděkovala za podporu a slíbila, že bude „makat“ na tom, aby strana byla vidět a plnila své sliby.

Nominaci získala Pekarová Adamová z Prahy, Plzně, Zlína, Olomouckého, Jihočeského a Libereckého kraje. Nikdo další se do předsednické volby nepřihlásil.

Pekarová Adamová vede TOP 09 od roku 2019, čtyři roky předtím byla nejdříve řadovou a následně první místopředsedkyní strany. Pozici v TOP 09 naposledy obhájila před dvěma lety mezi sněmovními volbami a jmenováním současné vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové s Piráty.

Sněmovnu vede Pekarová Adamová od roku 2021, kdy jako jediná z lídrů koaličních stran nezasedla ve vládě. TOP 09 v kabinetu Petra Fialy (ODS) zastupují vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Gratuluji @market_a ke zvolení předsedkyní @TOP09cz. Markétě děkuji za práci, kterou za poslední čtyři roky pro TOP 09 udělala.



Její nasazení je jedním z předpokladů úspěšného fungování koalice SPOLU. Pro mě byla čest ji hájit a krýt jí záda. https://t.co/1bpU8MGMRr — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) November 11, 2023

Ve volbě předsedy porazila Pekarová Adamová v listopadu 2019 senátora Tomáše Czernina, když získala 96 hlasů, Czernin o 15 méně. V listopadu 2021 ji celostátní sněm TOP 09 potvrdil ve funkci na další dva roky, neměla protikandidáta a ve volbě získala 163 ze 176 hlasů.

Podle Pekarové je největším úspěchem TOP 09 možnost ovlivňovat život v Česku a měnit republiku k lepšímu

Pekarová Adamová v kandidátské řeči 183 delegátům řekla, že největším úspěchem TOP 09 nejsou mandáty, ale možnost ovlivňovat život v Česku a měnit republiku k lepšímu. Zdůraznila přínosy spolupráce s ODS a lidovci v koalici Spolu, kterou podle ní nespojuje jen populistický konkurent v podobě hnutí ANO, ale i zaměření na budoucnost, střední třídu či věcná řešení.

Pekarová Adamová v kandidátském projevu zmínila mimořádně těžké podmínky, ve kterých poslední dva roky působí vláda Spolu a Starostů s Piráty. Ke zdravotní, klimatické a energetické krizi se podle ní totiž přidalo největší ohrožení ČR od konce studené války po loňském vpádu ruské armády na Ukrajinu. „Musíme se v polovině volebního období podívat na to, co se třeba úplně nepovedlo, ale být dostatečně sebevědomí, nepropadat malomyslnosti,“ uvedla.

V Česku je podle Pekarové Adamové pouze populistická a extremistická opozice, která nemá žádné zábrany. ANO a SPD nezáleží na tom, jak bude vypadat Česko za deset let, pouze loví hlasy na sliby rozdávat peníze, konstatovala. Nechat opozici prostor v příštích volbách je hazardem s budoucností ČR, míní.

Po dlouhých letech vlády populistů naprosto odosobněných od jakýchkoliv hodnot či morálky, prožíváme obzvláště složitou dobu. Víme, že kroky, které děláme nejsou obecně přijímány s nadšením. Všichni bychom chtěli vládnout v době ekonomického růstu a dělat populární kroky. Opět… pic.twitter.com/Wr1JeRriTj — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 11, 2023

Koalice pěti stran je ve vládě odsouzená ke kompromisům, ale realizuje program TOP 09, zdůraznila šéfka strany. „Po dlouhých letech vlády populistů odosobněných od hodnot i morálky zažíváme těžké časy, naše kroky nejsou přijímány s nadšením,“ připustila. Je podle ní však patrně údělem TOP 09 být ve vládě vždy v horší ekonomické situaci, kdy musí prosazovat odpovědnost a racionalitu.

Novým prvním místopředsedou TOP 09 je vicepremiér Válek, nahradil Czernina

Novým prvním místopředsedou TOP 09 se na sněmu stal vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Od delegátů získal 167 hlasů ze 177, protikandidáta neměl. Nahradil místopředsedu Senátu Tomáše Czernina, který byl prvním místopředsedou TOP 09 poslední čtyři roky a dnes funkci neobhajoval.

Nominaci na prvního místopředsedu vedle Válka dostal i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který se jí nicméně v závěru kandidátské řeči vzdal a podpořil Válka. Stejně jako Jakob byl Válek dosud řadovým místopředsedou, do nejužšího vedení strany nastoupil v roce 2019.

Válka dnes v pražském hotelu Clarion podpořilo přes 94 procent delegátů, od sněmu tak dostal výraznější podporu než předtím Pekarová Adamová. Ta získala 80 procent hlasů, když pro ni bylo 142 ze 177 delegátů. Válek je jedním ze dvou zástupců TOP 09 v koaliční vládě Petra Fialy (ODS) vedle ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. „Nesmírně si vážím důvěry a slibuji, že budu plnit to, co jsem slíbil. Budu pevně stát po boku Markétě, která ve mně bude mít vždy oporu. Jsem připraven přesvědčit prací,“ řekl v děkovné řeči delegátům.

Blahopřeji @market_a ke znovuzvolení předsedkyní @TOP09cz.



Markéto, jsi výborná předsedkyně a je dobře, že stranu povedeš i nadále. Jsem rád, že spolu roky pracujeme a ušli jsme dlouhou cestu, která začala ještě v dobách, kdy jsme seděli v PSP v opozici. Díky za to a mnoho… pic.twitter.com/1bLlC1DY89 — Vlastimil Válek (@vlvalek) November 11, 2023

Válek v úvodu kandidátské řeči hodnotil své působení ve funkci ministra zdravotnictví, které začalo bojem s covidem-19. „Okamžitě jsme se museli pustit do práce, měl jsem jen dny na to, abych zlikvidoval zbytečné restrikce. Udrželi na uzdě nejen deltu, ale i omikron,“ zmínil varianty covidu. České hospodářství podle něj díky rozhodnutím aktuální vlády nedostalo další smrtelnou ránu.

„Nevnímám se jako čistič, ale v resortu jsem okamžitě začal omezovat administrativu, a tak jsem mohl snížit počet úředníků nejvíce ze všech ministerstev a udržet náš rozpočet na uzdě,“ řekl Válek. Chybí podle něj některé léky a situace není jednoduchá, v některých jiných zemích je ale situace katastrofální. „Nám se velmi rychle podařilo přijmout zákon, který umožňuje mimořádně dovézt lék, který není v ČR, ale je v Evropě,“ dodal.

Válek řekl, že proti Czerninovi by nekandidoval. Usilovat o post prvního zástupce předsedkyně strany se tedy rozhodl až poté, co se v ní místopředseda Senátu rozhodl nepokračovat. „Díky svým životním a profesním zkušenostem mám TOP 09 co nabídnout,“ uvedl. S TOP 09 chce bránit návratu populistů a těch, kterým jde jen o vlastní zisk a krátkodobé výhody.

Volební modely přisuzují TOP 09 zhruba pět procent, což je hranice pro vstup politického subjektu do Poslanecké sněmovny. Všech pět stran současné vládní koalice, kde Spolu doplňují Starostové a Piráti, má podle zářijového průzkumu agentury Median podporu 40,5 procenta voličů. Volby by vyhrálo hnutí ANO se ziskem se ziskem 34 procent hlasů.

Jakob v závěru svého projevu od kandidatury ustoupil a ocenil Válka. „Jsem přesvědčen, že nyní je pro naši stranu lepší, aby byl prvním místopředsedou právě on,“ uvedl. Doplnil, že Válek i dnes znovuzvolená předsedkyně Markéta Pekarová Adamová mají jeho podporu. „Jsem týmový hráč a rád jim budu i nadále v roli místopředsedy pomáhat,“ dodal Jakob.

V projevu Jakob také zmínil, že by se společně s předsedkyní rád více věnoval chodu strany. Nabídl zavedení nového vnitrostranického komunikačního nástroje. Připomněl, že se podílel na vyjednávání vládního konsolidačního balíčku a ocenil, který se podařilo schválit v parlamentu a zamířil k podpisu prezidentovi.

Fiala na sněmu TOP 09 varoval před spory, které by pomohly extremistům

Premiér a předseda ODS Petr Fiala varoval na sněmu TOP 09 před hádkami v koalici Spolu, kterou kromě této dvojice stran tvoří ještě KDU-ČSL. Je to podle něj cesta, jak odevzdat moc extremistům. Za nutnost označil vítězství ve volbách do Evropského parlamentu (EP) i příštích volbách do sněmovny, jinak podle něj hrozí Česku „návrat do temných časů“.

Fiala uvedl, že v jednotlivých stranách se objevují názory, že spoluprací ve Spolu ztrácejí mimo jiné svou identitu. „Pokud se začneme hádat, vymezovat se, je to nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc extremistům a populistům,“ varoval. Zodpovědné demokratické strany podle něj musí spojovat síly. „Pro ODS i TOP 09 má smysl politika, která se dokáže dívat daleko dopředu. Abychom ji mohli dělat, musíme vyhrát volby,“ doplnil.

Gratuluji @market_a k opětovnému zvolení předsedkyní @TOP09cz.



Markéta je výbornou předsedkyní sněmovny a i díky ní mohla vzniknout úspěšná @SpoluKoalice.



Za tři roky spolupráce jsme prokázali, že koalice SPOLU ma silný a stabilní základ, a já se na pokračování naší… — Petr Fiala (@P_Fiala) November 11, 2023

Současná vláda Spolu se Starosty a Piráty je podle Fialy jedinečná v tom, že sdružuje všechny relevantní demokratické síly v Česku. „Proto má mimořádnou odpovědnost,“ řekl. Kabinetu se podle něj podařilo úspěšně vypořádat s mimořádnými výzvami jako covid-19, energetická krize či uprchlická vlna z Ukrajiny. „Jsou i věci, které se nedaří tak rychle, jak bychom si přáli,“ připustil. Z problémů je však podle něj potřeba udělat výzvy a nepropadat poraženectví.

Koalice nesmí také propadat „blbé náladě“, čas vládnutí si vybírat nemůže. „Máme to ve svých rukách, držme spolu a výsledky s dostaví,“ uvedl Fiala. Ocenil zástupce TOP 09 ve vládě i šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a její působení v čele sněmovny. Je podle něj výbornou a důstojnou předsedkyní dolní komory. „Ve sněmovně přitom probíhají největší útoky na naši vládu a vůči naší snaze o pozitivní změnu ČR,“ uvedl.

Partnerství stran ve Spolu má podle něj silný a stabilní základ, voliči to ve volbách oceňují. „Nepodceňuji výzkumy veřejného mínění, ale současně vím, že jejich relevance je omezená. Nepřeceňujme je. Jediným měřitelným parametrem úspěšnosti v politice jsou volby. A v těch jsme úspěšní,“ zdůraznil Fiala.

Memorandum o koaliční kandidatuře ve sněmovních volbách podepsali lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 před třemi lety. Ve volbách pak koalice Spolu těsně porazila s 27,79 procenta hlasů hnutí ANO. Lídři Spolu nedávno oznámili, že budou příští rok ve volbách do EP kandidovat společně. Pro volby do krajských zastupitelstev, které se budou rovněž konat v příštím roce, patrně naopak společná kandidátka Spolu ve většině krajů nevznikne.

Jurečka vyzval členy TOP 09, aby pomáhali s obhajobou kroků vlády

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na sněmu TOP 09 stejně jako Fiala ocenil spolupráci v koalici Spolu. Jurečka vyzval členy TOP 09, aby na veřejnosti pomáhali s obhajobou kroků vlády. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše koaliční strany nesmějí podceňovat obavy běžných lidí. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před populisty.

Jurečka na sněmu chválil spolupráci lidovců, občanských demokratů a TOP 09 v koalici Spolu. Podle něj existují silné důvody pro pokračování této spolupráce. Uvedl příklady z vlády, kdy se podle něj daří řešit složité problémy, například ve zdravotnictví, sociálních službách, reformě penzijního systému či digitalizaci.

Gratuluji @market_a k obhajobě předsedkyně TOP09



Práce lídra je v těžkých dobách vždy nevděčná a náročná věc, Markéta práci předsedkyně dělá s obrovským nasazením a zároveň schopností hledat to co je dobré a potřebné pro naši zemi v těžkých dobách.

Díky za spolupráci. pic.twitter.com/1ymDN3pQgT — Marian Jurečka (@MJureka) November 11, 2023

„Často slyším, že to špatně komunikujeme,“ uvedl šéf lidovců. Prostor pro zlepšení podle něj je, pomoci ale mohou i řadoví členové. Jurečka se domnívá, že zodpovědnost za komunikaci nemají jen členové vlády, poslanci a senátoři. Vyzval členy TOP 09, aby pomáhali vysvětlovat nesmysly, lži, nepravdy, které se objevují na sociálních sítích a zastali se lidí „v čele pelotonu“. „Když k tomu budeme mlčet, budeme podporovat rozvoj této kultury. A já takovou kulturu v ČR podporovat nechci,“ doplnil Jurečka a sklidil od přítomných v sále potlesk.

Video se zdravicí poslali členům TOP 09 také předsedové Pirátů a STAN, kteří s koalicí Spolu tvoří vládu. Podle Bartoše je potřeba vládní kroky dělat citlivě. Zájmy lidí podle něj musí být vždy nad ideologiemi. Vyzval k tomu, aby členové koalice nebagatelizovali obavy běžných lidí.

Podle Rakušana se koaliční strany snaží čelit populistům, kteří nabízejí rádoby jednoduchá řešení. Společným úkolem pro zbytek volebního období je podle Rakušana více s lidmi hovořit, ukázat, že vláda má za sebou výsledky. Naším společným úkolem je dovládnout a zvrátit křivku voličské nepřízně, dodal.