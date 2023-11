Aktualizováno: Za dvě znásilnění a pokus o znásilnění dostal exposlanec TOP 09 Dominik Feri tři roky

Za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění dnes Obvodní soud pro Prahu 3 potrestal bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Rozhodnutí není pravomocné, Feri se proti němu ihned odvolal k pražskému městskému soudu. Bývalý politik novinářům řekl, že je z rozsudku zklamaný, doufá, že odvolací soud bude mít na případ jiný názor.

„Soud vzal za prokázané, že se obžalovaný sexuálního násilí dopustil proti všem třem poškozeným,“ řekla soudkyně Lenka Hájková. Feriho podle ní usvědčují především výpovědi dívek, které korespondují s dalšími důkazy. Věrohodnost žen potvrdily také znalecké posudky. Dívkám musí Feri podle nepravomocného verdiktu nahradit dohromady více než půl milionu korun.

Při ukládání trestu vzala soudkyně v potaz to, že se podle ní Feri dopustil tří trestných činů, přihlédla také k tomu, že oběťmi byly mladé dívky. „Panu obžalovanému neprospívá ani okolnost, že se trestného činu dopustil jako mladý politik, ke kterému poškozené vzhlížely a měly k němu důvěru,“ řekla Hájková. Negativně zhodnotila taky to, jak se Feri choval při výsleších dívek, který poslouchal z vedlejší místnosti. Podle Hájkové se smál tak hlasitě, že ho dívky slyšely v jednací síni.

„Je pro mě velkým zklamáním, že jsem odsouzený za něco, co se skutečně nestalo,“ řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Feri. Dodal, že vyčká písemného vyhotovení verdiktu, aby zjistil, jak se soud vypořádal s údajnými rozpory v případu. Věří, že odvolací soud jeho námitkám vyhoví. Odmítl také, že by se při výsleších poškozených choval neomaleně.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová viní Feriho ze tří skutků, dva se podle ní staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě na Praze 3. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let.

Státní zástupkyně tvrdí, že se nezletilá dívka předtím, než odešla, napila nealkoholického nápoje, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. To, že by žena požila omamnou látku, ale podle soudkyně prokázáno nebylo, stav, ve kterém se ocitla, mohl být způsobený i jinými důvody.

Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Pro Feriho Gřivnová navrhovala tříleté vězení. Novinářům řekla, že je s rozsudkem spokojená. „Obžalovaný byl uznán vinným ve všech bodech podané obžaloby, rovněž výrok o trestu plně odpovídá mému návrhu ze závěrečné řeči,“ uvedla. Podle zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší by mohl být uložený trest vyšší, pro poškozené je ale zásadnější, že soud pojmenoval to, co se jim stalo, za závažné a škodlivé.

Feri obžalobu už dříve opakovaně popřel, odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve svém závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj podle jeho slov znamenalo destrukci pracovního, ale i osobního života.

Dnešní vynesení rozsudku provázel velký zájem médií, na jednání soud vydával vstupenky. Do jednací síně kromě přítomných novinářů vpustil i tři kameramany, kteří mohli výrok rozsudku natočit. Přímý přenos však senát nepovolil. Omezený počet míst odůvodnila mluvčí soudu velikostí jednací síně a snahou o zachování důstojnosti řízení.

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Po zveřejnění výpovědí dívek Feri rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny. Skončil také v TOP 09. Obvodní soud se případem začal zabývat letos v únoru, další jednání se uskutečnila v dubnu a na konci října. Z většiny jednání byla kvůli ochraně citlivých údajů dívek vyloučena veřejnost.

Nova odvysílala přímý přenos rozsudku nad Ferim včetně údajů o poškozených

Televize Nova dnes na svém webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim v kauze znásilnění. Verdikt přitom obsahoval údaje o poškozených, jejichž zveřejnění zakazuje zákon. Soudkyně Lenka Hájková pouze dovolila pořízení obrazového či zvukového záznamu, ale ne přímý přenos z jednací síně. Televize se hájí tím, že nemohla předjímat, co bude obsahem rozsudku, a v dalším zpravodajském pokrytí se osobní údaje neobjeví. Přenosem se bude zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů, řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Milan Řepka.

‼ TV Nova po celou dobu trvání procesu chránila soukromí obětí. Vždy také respektovala pokyny předsedkyně senátu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V případě, že nebylo umožněno přenášení či nahrávání, nic z toho jsme neprováděli. Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován… — TN.cz (@televizninoviny) November 2, 2023

Obvodní soud pro Prahu 3 na vyhlášení rozsudku vydával kvůli velkému zájmu médií vstupenky, vstup také povolil na základě losování třem kameramanům. Ti ale měli povoleno natáčet pouze záznam, živé přenášení soudkyně nepovolila.

Mluvčí Novy Barbora Dlabáčková ČTK řekla, že televize po celou dobu procesu chránila soukromí obětí a respektovala pokyny soudu „podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. „V případě, že nebylo umožněno přenášení či nahrávání, nic z toho jsme neprováděli. Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován veřejně. Předsedkyně senátu povolila i přítomnost kamer,“ uvedla.

V trestním řádu je ale výslovně zakázáno zveřejnění obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o líčení, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného v případech znásilnění či u dalších přesně vyjmenovaných trestných činů. Jedné z poškozených bylo navíc v době činu jen 17 let. Obrazové záznamy a přenosy z jednací síně musí povolit předseda trestního senátu, bez povolení lze pořizovat pouze zvukový záznam. I o tom je ale nutné soudce informovat.

Předseda obvodního soudu Radek Mařík ČTK řekl, že soudkyně nikdy nedala souhlas s pořizováním obrazových či zvukových přenosů. Od počátku hlavního líčení také činila další opatření k ochraně identity a dalších údajů poškozených. „Mezi tato opatření bezesporu patřilo především to, že část hlavního líčení byla konána s vyloučením veřejnosti, důvody čehož byly také veřejně prezentovány, vnímány a s ohledem na charakter projednávané trestné činnosti i chápány,“ uvedl.

Hájková podle něj na úterním jednání veřejnosti i médiím připomínala, že počínaje závěrečnými řečmi budou zmiňována mimo jiné jména poškozených. Žádala také, aby informace o jednání byly poskytovány bez možnosti ztotožnění poškozených. Dnes podle Maříka soudkyně nadstandardně povolila zástupcům tří médií pořízení kamerového záznamu, ne však přenosu. „Pokud tedy TV Nova toto nerespektovala, uskutečnila takový přenos a živě odvysílala průběh hlavního líčení, nelze takový její postup považovat za správný,“ dodal.

Mluvčí Novy tvrdí, že televize nemohla předjímat, co bude v rozsudku. Součástí verdiktů, odsuzujících i zprošťujících, jsou vždy osobní údaje poškozených.

„Přenos z TN Live se nikde nearchivuje a není možné se k němu zpětně dostat. V dalším zpravodajském pokrytí se žádné osobní údaje samozřejmě neobjeví, i nadále plně respektujeme soukromí obětí,“ doplnila Dlabáčková.

Zmocněnkyně poškozených dívek Adéla Hořejší po vynesení rozsudku novinářům řekla, že odvysílání přenosu považuje za vrchol nevkusu. Zatím neví, jak bude postupovat. „Nejsem vůbec rozhodnutá, připadá mi to jako nehorázně sprosté a nevím, jací novináři tohle mohli udělat. A neměli k tomu svolení soudu,“ řekla.

Feriho soud je věcí veřejného zájmu, proto mi přijde hodně divné, že do soudní síně mohou jen některá media. Losovalo se. Nova sice měla štěstí, ale i tak to považuji za krajně nevhodné. Proto jsme se rozhodli, že materiál volně poskytneme všem médiím, která o to projeví zájem. — Kamil Houska (@kamilhouska) November 2, 2023

Ředitel zpravodajství a publicistiky Novy Kamil Houska na sociální síti X kritizoval výběr médií, která mohla být u soudu. „Feriho soud je věcí veřejného zájmu, proto mi přijde hodně divné, že do soudní síně mohou jen některá média. Losovalo se. Nova sice měla štěstí, ale i tak to považuji za krajně nevhodné,“ sdělil. Proto se podle něj Nova rozhodla materiál poskytnout všem médiím, která o něj projeví zájem.