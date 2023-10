Spolu bude kandidovat Spolu i do europarlamentu - prý to má smysl pro ČR i její občany

Vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou příští rok do Evropského parlamentu kandidovat společně v koalici Spolu, v rámci které usilovaly o hlasy i v posledních sněmovních volbách. Lídři stran to oznámili na dnešní tiskové konferenci v Praze. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že celá kandidátka se bude teprve skládat, jejím superlídrem ale bude nynější europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Společná kandidatura má podle Fialy smysl pro ČR i její občany. „Je to rozhodnutí, které jsme pečlivě zvažovali a diskutovali několik měsíců,“ uvedl. Volby do europarlamentu podle premiéra budou chtít zneužít populisté a extremisté. „Je jasné, že nás nečeká hezké období, bude to doba plná lží, strašení, nepravd a záměrného rozdělování společnosti,“ dodal Fiala. Protože se tomu strany Spolu chtějí postavit, rozhodly se překonat názorové rozdíly v jednotlivostech.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude.

Podle posledního volebního modelu STEM se KDU-ČSL a TOP 09 pohybují na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, volební preference ODS činí 13 procent.

Dohodu v posledních měsících brzdilo nejen to, že lidovci a TOP 09 spadají v Evropském parlamentu do Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Strany mají totiž na některá evropská témata značně odlišné názory, ať už se to týká přijetí eura, které nejvíce prosazuje TOP 09, nebo tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), ke které má ODS rezervovanější přístup.

Ohledně frakcí je shoda, že jde o suverénní rozhodování jednotlivých stran, řekl Vondra. Společným zájmem všech stran podle něj je to, aby se změnilo složení europarlamentu, ale i Evropské komise. „Aby tam nedominovala ta zeleně-levicová většina, ale abychom byli schopni postavit koalici od středu doprava,“ řekl. Podle Fialy navíc obě frakce spolupracují mnohem víc než v minulosti a mají významně lepší vztahy.

Vondra stojí za rozhodnutím kandidovat společně a věří, že koalice může volby vyhrát. Volby podle něj budou nejen o souboji s hnutím ANO, ale i o diskusi o evropských politikách a jejich dopadech na občany. „Vážím si nabídky, abych byl v čele kandidátky,“ uvedl. Rozhodování podle něj usnadnila i dohoda na základním desateru, které koalice Spolu dnes také představila.

Původní memorandum o koaliční kandidatuře ve sněmovních volbách podepsali lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přesně před třemi lety. Ve volbách pak koalice Spolu těsně porazila s 27,79 procenta hlasů hnutí ANO a vytvořila vládu s koalicí STAN a Pirátů. Koaliční kandidátky od té doby Spolu sestavuje ve všech typech voleb, závisí však na lokálních specificích krajů či měst a obcí.

Koalice Spolu chce prý Evropu vnitřně svobodnou, bezpečnou či energeticky nezávislou

Evropu vnitřně svobodnou a bezpečnou, energeticky nezávislou či sociálně a kulturně rozmanitou si ve svém programovém desateru vytyčila koalice Spolu. Zmiňuje také Evropu konkurenceschopnou, propojenou dopravní a informační infrastrukturou či s prosperujícím zemědělstvím.

„Myslíme na všechny důležité oblasti,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Nevyhýbáme se ani palčivým tématům, jako je problematika ochrany, obnovy přírody, krajiny, biodiverzity, nebo budoucnost evropské integrace a její možné další rozšiřování,“ poznamenal.

Koalice se chce zasadit o odstraňování byrokratických překážek a nadbytečných regulací a aktivně bránit jejich zavádění. Volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a informací považuje za to nejcennější v Evropské unii. S ohledem na vnitřní bezpečnost Spolu uvádí, že EU zatím nedokáže účinně chránit své vnější hranice, její imigrační a azylová politika selhává a ohrožuje funkčnost schengenského systému bez kontrol na vnitřních hranicích. Spolu požaduje zásadní reformu azylového systému, zasadit se chce i o účinný boj proti pašerákům a mezinárodnímu terorismu. „Povinné kvóty na přerozdělování odmítáme,“ uvedly strany.

Spolu také apeluje na posilování obranných schopností členských států i vzájemnou spolupráci obranného průmyslu, bezpečnostních a zpravodajských služeb, ale je proti vzniku evropské armády.

V ekonomické sféře podle koalice EU prohrává v konkurenci s Čínou, Spojenými státy a Indií, zvláště pak v nových technologiích, digitalizaci, vědě, výzkumu a inovacích a automobilovém průmyslu. Řešení Spolu vidí ve svobodné soutěži, ekonomických motivacích a rozvoji trhu soukromého rizikového kapitálu.

Energetickou a průmyslovou transformaci je podle koalice nutné provádět způsobem, který neoslabí českou konkurenceschopnost a neuvrhne podstatnou část občanů do chudoby. „Česko nezvládne dekarbonizaci bez jaderné energetiky. Budeme proto požadovat její zrovnoprávnění vůči jiným bezemisním zdrojům,“ uvádí.

Koalice se také hlásí k principům a politikám, které směřují k lepší ochraně ovzduší, vody, půdy, lesů a biodiverzity. Odmítá ale nepřiměřené zásahy do soukromého vlastnictví. V dopravě podporuje projekt transevropské dopravní sítě (TEN-T).

V zemědělství chtějí strany zamezit dotacím na produkci agroholdingů, peníze podle nich mají jít na náhrady za aktivity vedoucí k pestrosti a odolnosti krajiny. Koalice chce také podpořit dobré životní podmínky zvířat či zkracování dodavatelských řetězců. Podporovat chce Spolu též mladé lidi při zakládání rodin.

Spolu podpoří rozšíření EU o partnerské státy zejména ve východní a jihovýchodní Evropě. „Rozhodování v klíčových oblastech se ovšem musí nadále odvíjet od respektu k postojům a možnostem členských států,“ uvedla koalice s tím, že nechce rušit právo veta v zahraniční, obranné a daňové politice. Nepodporuje také revizi smluv EU.

Podvod na voličích?

Podle opozičního hnutí ANO trojice stran Spolu společnou kandidaturou rezignuje na program a spáchá podvod na voličích. Šéf stínové vlády opozičního hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že Spolu bude v případě společné kandidatury působit jako Frankenstein. „Trochu konzervativec, trochu liberál, trochu aktivista, trochu progresivista,“ řekl Havlíček novinářům v Poslanecké sněmovně. Nedokáže si představit, jak budou Vondra, Niedermayer a Zdechovský stát na jednom pódiu a přesvědčovat lidi o tom, že mají společný program.

Strany Spolu podle Havlíčka rezignují na program. „Jen za účelem politického úspěchu obětují to, co tvrdili mnoho let. Je to švindl,“ konstatoval. Místopředsedkyně sněmovny a možná jednička kandidátky ANO Klára Dostálová považuje případnou kandidaturu Spolu za podvod na voličích. „Nejde o žádné hodnoty. Vzhledem k názorovému uspořádání jde o pouhopouhý kalkul,“ míní.