Hlavní nemocnice v Gaze přerušila činnost, dětem tu hrozí smrt, tvrdí Palestinci

Izrael provádí v Gaze vojenské operace v reakci na útok ze 7. října, při němž ozbrojenci Hamásu zaútočili na Izrael a zabili na 1200 lidí, převážně civilistů. Úřady v Gaze uvádějí, že při odvetných izraelských útocích od té doby zahynulo přes 11 000 Palestinců, včetně řady civilistů.

Podle Reuters ministerstvo zdravotnictví v Gaze rovněž oznámilo, že kvůli nedostatku paliva a tím i elektrického proudu je nemocnice Šífa nucena přerušit činnost.

„Situace je horší, než si kdokoliv dokáže představit. Jsme obklíčeni uvnitř zdravotnického komplexu Šífa a (izraelská) okupace se zaměřila na většinu budov uvnitř,“ řekl Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze Ašraf Kidra. Jedno novorozeně podle něj již v důsledku přerušení dodávek proudu zemřelo v inkubátoru, kde je celkem 45 dětí. Podle dalšího z mluvčích ministerstva zdravotnictví v Gaze zemřelo v nemocnici Šífa v důsledku výpadku proudu z generátorů celkem pět lidí. Tvrzení z oblasti bojů nelze bezprostředně ověřit.

Původní informaci opřenou o sdělení palestinské ministryně zdravotnictví Maj Kajlové, že 39 dětí zemřelo v nemocnici v důsledku přerušení dodávek elektrické energie a také nedostatku kyslíku a léků, podle agentury Reuters později opravilo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Dětem podle něj smrt zatím pouze hrozí.

UPDATE: Over the last few hours, the attacks against Al-Shifa Hospital have dramatically intensified. MSF staff at the hospital reported a catastrophic situation inside just a few hours ago: https://t.co/rjR472FiA5.