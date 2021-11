Vítězství bez protikandidáta: TOP 09 povede další dva roky Pekarová Adamová

Předsedkyní TOP 09 bude i další dva roky Markéta Pekarová Adamová, na sněmu v Praze dnes ve volbě získala 163 ze 176 hlasů. Dovedla stranu k účasti do vlády, když se TOP 09 stala součástí koalice Spolu (s ODS a KDU-ČSL), která zvítězila v říjnových sněmovních volbách.

Část delegátů hlasovala na dálku, sněmu se kvůli zhoršené epidemické situaci osobně účastní jen tři desítky delegátů.

TOP 09 bude mít v příští vládě ministra zdravotnictví a zároveň vicepremiéra, kterým se stane Vlastimil Válek, a ministryni pro vědu a výzkum, kterou bude Helena Langšádlová. Pekarová Adamová, která se stala předsedkyní Poslanecké sněmovny, oběma vyjádřila podporu. „Jednoduché to nebude, všichni to víme. Očekávání jsou obrovská, nechceme je zklamat,“ poznamenala. Stejně jako už před tím čestný předseda Karel Schwarzenberg vyzvala k tomu, aby se zástupci TOP 09 nebáli dělat odvážná rozhodnutí.

Šéfka strany v kandidátském projevu také řekla, že budoucí vláda bude muset řešit krizi ve zdravotnictví, energetice, klimatu i krizi důvěry lidí ve stát. Kabinet podle ní převezme „vybrakovanou“ státní kasu. Uvedla, že by české předsednictví v EU, kterého se země ujme 1. července 2022, mělo zdůraznit havlovskou diplomacii a podporu běloruské opozici. Pekarová Adamová vyzvala k soudržnosti a k tomu, aby straníci více své kroky vysvětlovali veřejnosti.

Řekla, že strana nepřichází vládnout, ale spravovat ČR. Cílem má podle ní být předat zemi dalším vládám v co nejlepší kondici. TOP 09 by měla i v komunálních volbách a volbách do části Senátu v příštím roce navázat na spolupráci v koalici Spolu.

Prvním místopředsedou se stal opět Czernin, neměl protikandidáta

Prvním místopředsedou TOP 09 se stal opět senátor Tomáš Czernin. Neměl protikandidáta, získal na sněmu 170 ze 177 hlasů delegátů, tedy o něco více než Pekarová Adamová. Czernin jí podobně jako při jejich prvním zvolení před dvěma lety slíbil „krýt záda“ a být její oporou a svým jménem hájit čistý štít strany.

Czernin, který je také místopředsedou společného senátorského klubu ODS a TOP 09, se chce rovněž soustředit na opětovné posílení početního zastoupení strany v Senátu. „Budeme se snažit na půdorysu Spolu (volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) oslovit většinu voličů a udržet Senát v rukou konzervativní, demokratické a proevropské většiny,“ řekl delegátům. Prověrkou kondice strany budou i souběžné komunální volby v příštím roce, v nichž chce Czernin také pomoci.

Staronový zástupce Pekarové Adamové varoval před zpychnutím z toho, že se strana po osmi letech znovu stala vládním uskupením. „Nemysleme si, že máme sklizeno a zavařeno,“ uvedl. Podle něj účast na vedení státu zodpovědná, ale také zrádná. „Nenechme se zmámit pocitem důležitosti a nenahraditelnosti. Nesmí se z nás stát banda papalášů, kteří se vozí autem s majáčkem, s ochrankou chodí i na záchod a zákony pro ně platí jenom občas,“ řekl Czernin.

Loni a předloni strana vykázala zisk přes osm milionů korun, letos byla podle údajů ke konci září ve ztrátě 5,5 milionu korun. Vliv na to měly náklady na sněmovní volby. TOP 09 měla k pátku 2527 členů, za poslední dva roky se velikost členské základny výrazně nezměnila.

Výsledek sněmovních voleb umožňuje podle Czernina všem demokratům složit reparát. „Už se nesmíme nechat oblbnout populisty a už nedovolit extremistům ovládat společenskou debatu,“ uvedl Czernin. „Osm let jsme kritizovali, varovali a vyzývali ke změně. Dnes musíme dokázat, že to nebyla jenom slova. Chovejme se s úctou k člověku, hajme jeho práva a svobodu, respektujme demokracii a zákonnost. Když budeme lidem říkat pravdu, ač bude tvrdá a nepříjemná, pochopí to. A pokud ne, zůstane nám sebeúcta poctivého člověka,“ dodal.